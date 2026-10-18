Nhận định trận đấu Ninh Bình vs HAGL, 18h00 ngày 18.10: Mệnh lệnh phải thắng

Phong độ Ninh Bình vs HAGL

Hành trình chinh phục ngôi vương V.League 2026/27 của Ninh Bình đã vấp phải thách thức đầu tiên. Trong chuyến hành quân đến Thiên Trường cách đây 1 tuần, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm phải rất chật vật mới ra về cùng 1 điểm.

Hòa 1-1 ở trận derby với đối thủ láng giềng Nam Định, Ninh Bình tạm tụt lại trên đường đua vô địch. Sau 3 vòng đấu, đội bóng Cố đô Hoa Lư đang có 7 điểm, xếp thứ 2 và kém ngôi đầu bảng do CAHN nắm giữ khoảng cách 2 điểm.

Tiếp đón HAGL, Hoàng Đức và các đồng đội chắc chắn đặt mục tiêu giành chiến thắng. Bởi đơn giản, đội chủ nhà sở hữu ưu thế vượt trội về mọi mặt. HLV họ Chu và các học trò cũng hiểu rằng nếu muốn vượt mặt đối thủ rất mạnh như CAHN để tạo nên cột mốc lịch sử, họ cần hạn chế tối đa đánh rơi điểm số trước các đối thủ dưới cơ.

Nhưng Ninh Bình cũng không được phép để tâm lý chủ quan lấn át. Còn nhớ ở mùa giải năm ngoái, đội chủ nhà cũng nhập cuộc đầy tự tin ở cuộc đón tiếp các vị khách đến từ phố Núi. Nhưng sau cùng, họ lại dính phải đòn hồi mã thương từ đối thủ và bất ngờ thua 1-2.

Ở thời điểm hiện tại, HAGL không được đánh giá cao bởi tiềm lực nhân sự hạn hẹp. Tuy nhiên, chiến thắng đậm 3-0 ở cuộc đón tiếp Đà Nẵng cách đây 1 tuần như thay lời cảnh báo thầy trò HLV Lê Quang Trãi muốn gửi gắm đến các đối thủ.

HAGL có thể gặp khó khăn về lực lượng song tinh thần chiến đấu chưa bao giờ nguội lạnh. Toàn đội sẽ tiếp tục mang theo ý chí ấy trong chuyến hành quân ra Bắc cuối tuần này.

Tất nhiên, để tạo nên bất ngờ ngay trên sân của ứng viên vô địch không phải nhiệm vụ dễ dàng. Chỉ nỗ lực về mặt tinh thần là không đủ. HAGL sẽ phải chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt, đồng thời duy trì tập trung tối đa và tránh mắc sai sót không đáng có.

Chỉ một chiến thắng ở vòng đấu gần nhất chưa thể khẳng định đội bóng phố Núi sẽ tiếp tục vươn lên. Bởi dù sao, điểm yếu chí tử nơi hàng thủ không thể một sớm một chiều giải quyết dứt điểm.

Trước khi giữ sạch lưới ở cuộc đón tiếp Đà Nẵng, hàng phòng ngự HAGL đã lọt lưới tới 10 bàn sau 3 trận từ đầu mùa. Ít nhất, khả năng hòa nhập nhanh chóng của dàn ngoại binh Brazil như Luaan Agusto, Jacintho Ferreira và Robson Alves sẽ giúp đội khách có thêm cơ sở để tự tin hơn, đặc biệt trong những tình huống chuyển đổi trạng thái.

Thông tin lực lượng Ninh Bình vs HAGL

Ninh Bình: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

HAGL: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs HAGL

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Fred Friday, Đức Chiến, Vinicius, Lê Phát, Hoàng Đức, Romeu, Tiến Anh, Lucas Turci, Quốc Việt

HAGL: Trung Kiên, Da Silva, Châu Phi, Quang Huy, Thanh Nhân, Robson Alves, Vĩnh Nguyên, Thanh Sơn, Jacintho, Luaan Augusto, Gia Bảo

Dự đoán: 2-0

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