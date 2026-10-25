Nhận định trận đấu Ninh Bình vs CA TP.HCM, 18h00 ngày 25.10: Không dễ đòi lại ngôi đầu

Phong độ Ninh Bình vs CA TP.HCM

Hai cú sẩy chân liên tiếp của ĐKVĐ CAHN đang giúp cuộc đua vô địch V.League 2026/27 thêm phần hấp dẫn và khó đoán. Sau loạt trận sớm vòng 5, SLNA bất ngờ vươn lên chiếm lĩnh đỉnh bảng, tạo ra cách biệt 1 điểm đến 4 đối thủ xếp dưới, bao gồm cả Ninh Bình.

Nhưng do ra sân muộn nhất, Ninh Bình đứng trước cơ hội trở lại ngôi đầu. Chiến thắng ở cuộc đón tiếp CA TP.HCM trở thành điều kiện cần để thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm hoàn thành mục tiêu đề ra. Bởi nếu chỉ hòa, đội bóng cố đô Hoa Lư sẽ vẫn phải chấp nhận đứng dưới SLNA.

Đội chủ nhà bước vào trận đấu tâm điểm vòng 5 với hành trang 4 trận bất bại (3 thắng và 1 hòa). Nhưng nếu xét trên phương diện thuyết phục, màn thể hiện của Ninh Bình chưa thể tạo nên cảm giác hài lòng cho người hâm mộ.

Những chiến thắng có phần nhọc nhằn trên sân nhà trước Thanh Hóa (2-1) hay HAGL (4-3) cho thấy đoàn quân dưới trướng HLV Chu Đình Nghiêm vẫn còn một vài yếu điểm cần khắc phục. Trong đó, sự tập trung nơi tuyến phòng ngự sẽ phải tăng cường hơn nữa.

Cả 4 trận đã qua, Ninh Bình đều để lọt lưới ít nhất 1 bàn. Đối mặt hàng công không được đánh giá cao như HAGL, Văn Lâm vẫn có tới 3 lần phải vào lưới nhặt bóng. Đó rõ ràng không phải tín hiệu lạc quan với tập thể đang đua vô địch.

CA TP.HCM hứa hẹn mang đến thử thách không nhỏ cho hệ thống phòng ngự chủ nhà. Bởi đội khách đang sở hữu dàn hỏa lực rất chất lượng, với những cái tên nổi bật như Olaha Mạnh Đức, Tiến Linh, Khoa Ngô, Williams Minh Hoàng.

Ngoài ra, chiến dịch tăng cường lực lượng mạnh mẽ trong hè qua giúp CA TP.HCM tạo nên bộ khung đồng đều và đáng gờm hơn. Tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV Arthur Diles không có lý do phải ngán ngại bất kỳ đối thủ nào và đã chứng minh bằng những màn thể hiện ấn tượng.

Các chiến thắng trước Hà Nội FC (3-1) hay Thể Công (1-0) chắc chắn sẽ tiếp thêm không ít tự tin cho Tiến Linh và các đồng đội. Trường hợp có thể hạ gục Ninh Bình cuối tuần này, đội bóng ngành công an sẽ xứng đáng chen chân vào hàng ngũ ứng viên vô địch.

Song một yếu tố rất quan trong đội khách phải khắc phục nếu muốn bay cao. Đó là bản lĩnh trong những chuyến xa nhà. Cả 4 chuyến du đấu từ đầu mùa, CA TP.HCM đều chưa một lần được hưởng niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 2.

Dẫu vậy, ở lần gần nhất viếng thăm "tổ ấm" của Ninh Bình, đội khách từng bất ngờ giành chiến thắng 2-1 để đăng quang cúp Quốc gia 2025/26.

Thông tin lực lượng Ninh Bình vs CA TP.HCM

Ninh Bình: Thiếu vắng ngoại binh Lucas Turci vì án treo giò.

CA TP.HCM: Đức Phú phải ngồi ngoài vì thẻ phạt.

Đội hình dự kiến Ninh Bình vs CA TP.HCM

Ninh Bình: Văn Lâm, Thái Bình, Martins Romeu, Quang Nho, Tiến Anh, Đức Chiến, Thành Trung, Hoàng Đức, Quốc Việt, Gia Hưng, Friday

CA TP.HCM: Lê Giang, Quang Hùng, Gia Bảo, Quang Kiệt, Minh Trọng, Đăng Khoa, Quốc Cường, Caputa Ferreira, Gomes Leonardo, Tiến Linh, Olaha Mạnh Đức

Dự đoán: 2-2