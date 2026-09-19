Nhận định trận đấu Newcastle vs Hull City, 21h00 ngày 19.9: Tân binh khó bắt nạt

Phong độ Newcastle vs Hull City

Tuần trăng mật của tân HLV Matthias Jaissle cùng Newcastle đã bất ngờ khép lại cách đây 1 tuần. Dù phải làm khách tại Elland Road, ít ai ngờ thiếu gia vùng Đông bắc lại thảm bại tới 1-4 trước Leeds.

Trận thua tan nát đó đã phá hỏng chuỗi bất bại từ đầu mùa của Newcastle và kéo Yoane Wissa cùng các đồng đội trở lại mặt đất. Trước khi đại bại trong chuyến viếng thăm Yorkshire, "The Magpies" thắng 3 và hòa 2 sau 5 trận ra sân tại Ngoại hạng Anh và cúp Liên đoàn.

Trở lại St James' Park, Newcastle chắc chắn rất muốn lấy lại thể diện và niềm tin nơi người hâm mộ. Dẫu vậy, để vượt qua đối thủ sở hữu lối chơi khó chịu như Hull City hứa hẹn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Trước tiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ nhà cần được chỉnh đốn lại. Dù sở hữu cặp trung vệ cao to, khả năng xoay trở chậm chạp của Thiaw hay Botman khiến Newcastle dễ bị đối phương đánh vỗ mặt hoặc tổn thương khi đối diện những tình huống phản công nhanh.

Ngoài trừ chiến thắng 2-0 trên sân Tottenham đang khủng hoảng, cả 3 vòng đấu còn lại đều chứng kiến Newcastle thủng lưới tới thiểu 2 bàn. Thất bại nặng nề tại Elland Road đã thực sự phơi bày những yếu điểm của tấm lá chắn trước cầu môn do Hornicek trấn giữ.

Nếu không thể giành trọn vẹn 3 điểm, Newcastle sẽ có lần thứ 5 liên tiếp bất lực ở những cuộc đón tiếp Hull City. Trước đó, đội chủ nhà chỉ hòa 1 và thua tới 3 khi chào đón "Bầy Hổ" đến với sân St James' Park.

Trong số 3 tân binh giành vé thăng hạng, Hull City bị đánh giá thấp nhất trước vạch xuất phát. Tuy nhiên, thầy trò HLV Sergej Jakirovic đã khiến tất cả phải nhìn mình bằng ánh mắt hoàn toàn khác.

Sau 4 vòng đấu, Hull City thắng 2 và hòa 2, qua đó chễm chệ ở vị trí thứ 4, kém ngôi đầu bảng 4 điểm và tạo ra cách biệt lên tới 7 điểm đến khu vực phải xuống hạng. Thất bại duy nhất từ đầu mùa của Hull City đến từ trận thua 0-1 trên sân Sunderland ở vòng 3 cúp Liên đoàn.

Tuy nhiên, phải dừng bước ở sân chơi "cúp nước ngọt" không phải vấn đề quá đáng bận tâm với đội khách. Bởi đơn giản, nhiệm vụ hàng đầu thầy trò HLV Jakirovic nhắm đến phải là tấm vé trụ hạng.

Không phải phân tản nguồn lực cho các đấu trường khác sẽ giúp mục tiêu giành vé ở lại Premier League của Hull City dễ trở thành hiện thực hơn. Từng xuất sắc hạ gục Man United, khiến Chelsea bất lực chia điểm trên sân nhà, "Bầy Hổ" đang rất xứng đáng với hình ảnh của một "hiện tượng" ở giai đoạn đầu mùa.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Hull City

Newcastle: Không có sự phục vụ của Anthony Elanga, Nico Gonzalez, Amar Dedic, Dan Burn, Ewen Jaouen, Joelinton, William Osula và Jacob Ramsey do chấn thương.

Hull City: Thiếu vắng Ilyas Ansah, Jack Butland, Charlie Hughes, Hidemasa Morita, Elliot Matazo và Darko Gyabi.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Hull City

Newcastle: Hornicek; Livramento, Thiaw, Botman, Hall; Steur, L. Miley; Barnes, Fernandez-Pardo, Toure; Wissa

Hull City: Tzolakis; Ajayi, Egan, Herrington; Coyle, Slater, Crooks, Giles; Belloumi, Stroud; McBurnie

Dự đoán: 1-1