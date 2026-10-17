Nhận định trận đấu Newcastle vs Aston Villa, 23h30 ngày 17.10: Cục diện khó lường

Phong độ Newcastle vs Aston Villa

Sau khởi đầu khá hứa hẹn cùng tân HLV Matthias Jaissle, Newcastle đang dần bộc lộ những vấn đề. 3 vòng đấu gần nhất, đội chủ sân St James' Park thua tới 2 và thắng 1. Sẽ không có gì đáng nói nếu cả 2 thất bại đều có cùng tỷ số 1-4 và trên sân các đối thủ không được đánh giá quá cao như Leeds hay Coventry City.

Thành tích 2 thắng, 2 hòa và 2 bại, xếp thứ 11 rõ ràng chưa thể làm hài lòng người hâm mộ. Bất chấp chia tay nhiều trụ cột khiến đội hình xáo trộn, các cổ động viên vùng Đông bắc vẫn mong mỏi đội nhà thể hiện bộ mặt ổn định hơn.

Jaissle là một chiến lược gia trẻ tuổi, yêu thích lối chơi phóng khoáng theo mô tip Bundesliga (giải VĐQG Đức). Vì thế, không quá ngạc nhiên khi Newcastle cũng đang theo đuổi phong cách cởi mở.

Dù hàng công "nổ súng" đều đặn, chưa rơi vào cảnh tịt ngòi từ đầu mùa và ghi tổng cộng 10 bàn (trung bình hơn 1,6 bàn/trận), việc khối đội hình thường xuyên dâng cao lại để lộ ra nhiều khoảng trống.

Chỉ sau 6 trận, hàng phòng ngự Newcastle đã thủng lưới tới 13 bàn, ngang bằng thành tích phòng thủ kém cỏi nhất cùng Chelsea và Bournemouth. Ngoài ra, khung thành của Hornicek đã phải đối mặt tổng cộng 107 cú dứt điểm, con số cao thứ 2 tại giải.

Nếu phải tìm ra điểm sáng trong bức tranh có phần ảm đạm của đội chủ nhà, đó có lẽ chỉ là điểm tựa St James' Park. 6 trận sân nhà gần nhất ở các giải đấu chính thức, "The Magpies" đều bất bại, thu về 4 thắng và 2 hòa.

Chưa kể, lịch sử những cuộc đón tiếp Aston Villa cũng đang nghiêng về phía Newcastle. Cụ thể, 5 mùa giải gần nhất, đội chủ nhà thắng tới 4 và chỉ thua 1 khi chạm trán Aston Villa tại St James' Park.

Song khả năng tận dụng tối đa ưu thế sân bãi của Newcastle lại đang đứng trước ánh mắt hoài nghi. Bởi bên kia chiến tuyến, Aston Villa đang có dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ.

Sau giai đoạn đầu mùa chệch choạc bởi cuộc cách mạng nhân sự rầm rộ, với sự ra đi của hàng loạt trụ cột trải dài các tuyến, Aston Villa đang dần tìm được công thức chiến thắng. Dưới sự lèo lái tài tính của HLV Unai Emery, đội bóng thành Birmingham bắt đầu gặt hái kết quả tích cực.

4 lần ra sân gần nhất, Aston Villa đều bất bại, giành 3 thắng và 1 hòa. Trong đó, màn "hủy diệt" Fenerbahce tới 6 bàn không gỡ cách đây ít ngày thực sự mang đến cảm giác phấn khích và như món quà dành tặng các cổ động viên kiên nhẫn của sân Villa Park.

Dù mất nhiều ngôi sao tấn công chất lượng, tuyến đầu của Aston Villa vẫn hoạt động hiệu quả. Thống kê ghi 14 sau 4 trận gần đây (trung bình 3,5 bàn/trận) thực sự rất ấn tượng và sẽ như lời cảnh báo có sức nặng gửi tới hệ thống phòng ngự còn nhiều sơ hở của đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Aston Villa

Newcastle: Chưa thể có sự phục vụ của Anthony Elanga, Jacob Ramsey, Ewen Jaouen và Tino Livramento.

Aston Villa: Amadou Onana, Ian Maatsen, Matteo Ruggeri và Modo Cisse vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Aston Villa

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Joelinton, Gonzalez, Willock; Murphy, Osula, Barnes

Aston Villa: Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Wan-Bissaka; Kamara, Gomes; McGinn, Buendia, Manzambi; Jackson

Dự đoán: 2-2