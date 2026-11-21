Phong độ Newcastle vs Arsenal

Những ngày cuối tháng 10, Arsenal từng trở thành nhân vật chính trong cơn địa chấn tại vòng 4 cúp Liên đoàn. Không nhiều người có thể hình dung ra kịch bản ĐKVĐ Ngoại hạng Anh lại thúc thủ trước một đối thủ nhỏ bé, đang chật vật ở EFL League Two (tương đương giải hạng 4 Anh), như Fleetwood Town.

Song cú sốc ấy không hề ảnh hưởng tiêu cực đến thầy trò HLV Mikel Arteta. Thậm chí, một số thuyết âm mưu còn cho rằng đó chẳng qua đã nằm trong toan tính thiệt hơn của "Pháo thủ" thành London. Đội chủ sân Emirates đơn giản muốn buông bỏ sớm, nhằm dồn lực cho các mặt trận chính.

Trên thực tế, Arsenal toàn thắng cả 3 lần ra sân sau đó. Không phải bằng lối chơi tấn công hoa mỹ, thêu hoa dệt gấm, mà bằng sự tính toán kỹ lưỡng, vừa đủ để đút túi trọn vẹn 3 điểm. Chính tính cách có phần thực dụng ấy lại khiến Arsenal trở nên đáng sợ hơn trong mắt các đối thủ.

Kinh nghiệm 3 năm liên tiếp về nhì đã được thầy trò Arteta đúc rút ra những bài học quý giá. Muốn đua đường trường, không thể lúc nào cũng phải hướng đến những chiến thắng đẹp mắt. Đôi khi, cách biệt 1 bàn mong manh đã là đủ để hoàn thành nhiệm vụ.

Arsenal nhiều khả năng sẽ hành quân đến St James' Park cùng triết lý ấy. Cộng hưởng thêm tinh thần thoải mái nhờ khoảng cách 5 điểm an toàn đến đối thủ bám đuổi phía dưới, Odegaard và các đồng đội rất có thể sẽ tiếp tục ca khúc khải hoàn để thêm vững vàng trên ngôi đầu.

Về phần mình, Newcastle đang chìm nghỉm trong nỗi thất vọng sau những kỳ vọng ban đầu. 6 lần ra sân gần đây, đoàn quân dưới trướng HLV Matthias Jaissle mới thắng 1, hòa 1 và thua tới 4. Liên tiếp những kết quả không như ý đã đẩy "The Magpies" xuống nửa sau BXH, hiện đứng vị trí thứ 12.

Mùa giải 2024/25, Newcastle từng khiến Arsenal ôm hận trong 3/4 lần chạm trán. Nhưng mùa trước, "The Gunners" cũng đã trả nợ thành công bằng chiến thắng cả 2 lượt đi và về ở Premier League. Màn tái đấu năm nay nhiều khả năng vẫn có chung kịch bản.

Hai lần đón khách gần nhất, Newcastle đều thúc thủ cùng tỷ số 0-1 trước Aston Villa và Everton. Bên kia chiến tuyến, Arsenal lại thắng đến 6/7 chuyến xa nhà gần đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh. Sự ổn định về mặt nhân sự và lối chơi đủ để "Pháo thủ" tự tin gặt hái thêm 3 điểm.

Thông tin lực lượng Newcastle vs Arsenal

Newcastle: Joelinton trở thành sự vắng mặt đáng chú ý duy nhất của đội chủ nhà.

Arsenal: Martin Zubimendi dính chấn thương khi phục vụ ĐTQG đợt FIFA Days vừa qua. Bukayo Saka và Max Dowman cũng ngồi ngoài vì chấn thương và án treo giò. Bruno Guimaraes có lần trở lại St James' Park đầu tiên sau khi cập bến sân Emirates.

Đội hình dự kiến Newcastle vs Arsenal

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Burn, Hall; Steur, Gonzalez; Murphy, Fernandez-Pardo, Barnes; Osula

Arsenal: Raya; Timber, Konsa, Gabriel, Calafiori; Guimaraes, Rice; Madueke, Odegaard, Tzolis; Havertz

Dự đoán: 1-2