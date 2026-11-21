Phong độ Nam Định vs Hải Phòng

Trước khi V.League 2026/27 khởi tranh, Nam Định không được đánh giá cao bằng những ứng viên hàng đầu cho CAHN hay Ninh Bình. Tuy nhiên, đội chủ sân Thiên Trường đã nhắc cho tất cả nhớ lại vì sao họ từng lập cú đúp vô địch ở mùa 2023/24 và 2024/25.

4 vòng đấu gần nhất, dù trải qua tới 3 chuyến xa nhà, Nam Định vẫn toàn thắng. Nhờ thu hoạch số điểm trọn vẹn, đoàn quân dưới trướng HLV Vũ Hồng Việt đã vươn lên chiếm đỉnh bảng, tạo ra cách biệt 2 điểm đến đối thủ bám đuổi gần nhất CAHN.

Khoảng cách chưa thật sự an toàn để đội bóng thành Nam ngủ vùi trên chiến thắng. Bởi chỉ một cú sẩy chân, Văn Vĩ và các đồng đội hoàn toàn có thể đánh mất vị trí đỉnh bảng vào tay những đối thủ sừng sỏ phía dưới.

Muốn thực sự trở thành ứng viên vô địch, Nam Định vẫn cần duy trì sự tập trung cao độ. Trong bối cảnh đối thủ nguy hiểm nhất, ĐKVĐ CAHN, còn phải chia nguồn lực cho các đấu trường quốc tế như cúp C1 Đông Nam Á hay AFC Champions League Elite, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt cần tận dụng cơ hội tích lũy điểm số.

Để hướng đến mục tiêu nối dài mạch toàn thắng ở cuộc đón tiếp Hải Phòng, đội chủ nhà có lẽ cần tiếp tục phát huy sức mạnh ấn tượng nơi tuyến đầu. Dù Xuân Son vắng mặt, hàng công Nam Định lại đang "nổ súng" rất đều đặn.

4 vòng đấu vừa qua, không phải các ngoại binh, phong độ chói sáng của dàn nội binh mới thực sự trở thành điểm tựa mang về chiến thắng cho Nam Định. Trong đó, một mình Ngọc Sơn đã có tới 4 pha lập công ở 3 lần ra sân gần nhất, đóng góp vào thành tích ghi tối thiểu 2 bàn/trận của toàn đội.

Xét tổng thể, Nam Định tất nhiên được đánh giá cao hơn Hải Phòng. 4 lần chạm trán gần đây giữa đôi bên, đội chủ nhà đều bất bại, thu về 3 thắng và 1 hòa. Tuy nhiên, không vì thế các học trò của HLV Vũ Hồng Việt được phép lơ là cảnh giác.

Sau giai đoạn đầu mùa khá chật vật, Hải Phòng dưới sự chỉ đạo của HLV Đặng Văn Thành dần đi vào ổn định. 4 vòng đấu gần nhất chứng kiến đội bóng đất Cảng thắng 2, hòa 1 và chỉ thua 1. Nhờ thành tích khởi sắc, Hải Phòng leo lên hạng 6 với 10 điểm, tạo ra cách biệt 5 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Nhưng khi tất cả tưởng như đã đi vào quỹ đạo ổn định, Hải Phòng lại đột ngột thay tướng. HLV Đặng Văn Thành bất ngờ nói lời chia tay trong dịp FIFA Days vừa qua. Người được ban lãnh đạo sân Lạch Tray tin tưởng lựa chọn là một gương mặt không mới, Dylan Kerr, chiến lược gia từng dẫn dắt Hải Phòng cách đây hơn 1 thập kỷ.

Dù trở lại trong vai trò Giám đốc kỹ thuật do chưa đáp ứng yêu cầu về bằng cấp huấn luyện, nhà cầm quân 59 tuổi gần như sẽ đóng vai trò chủ chốt, quyết định nhân sự và lối chơi của đội khách ở chuyến viếng thăm Thiên Trường.

Thông tin lực lượng Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định: Hồng Duy vắng mặt do lĩnh án treo giò. Xuân Son chưa bình phục chấn thương.

Hải Phòng: Mạnh Dũng ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Nam Định vs Hải Phòng

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Mạnh Quỳnh, Hoành Anh, Caio Cesar, A Mít, Ngọc Sơn, Romulo, Ezequiel Silva

Hải Phòng: Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban, Thái Bảo, Văn Minh, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Mpande, Tagueu, Makaric

Dự đoán: 2-1

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