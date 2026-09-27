Nhận định trận đấu Na Uy vs Bồ Đào Nha, 1h45 ngày 28.9: Cuộc chiến đỉnh bảng

Phong độ Na Uy vs Bồ Đào Nha

Sau hành trình ấn tượng kéo dài từ vòng loại đến VCK World Cup 2026, Na Uy đang sẵn sàng sắm vai kẻ thách thức các ông lớn châu Âu. UEFA Nations League 2026/27 được xem như cơ hội để đại diện Bắc Âu tiếp tục phô trương thanh thế.

Ở trận ra quân cách đây ít ngày, nhờ cú đúp của tiền đạo lừng danh Erling Haaland, Na Uy vượt qua Đan Mạch 3-2. Nhờ đó, đoàn quân dưới trướng HLV Stale Solbakken tạm vươn lên dẫn đầu bảng A3 sau lượt trận đầu tiên.

Cũng đút túi trọn vẹn 3 điểm song màn thể hiện của Bồ Đào Nha lại có phần kém thuyết phục. Được chơi trên sân nhà và đón tiếp đối thủ yếu nhất bảng, Xứ Wales, Cristiano Ronaldo và đồng đội chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0.

Trên thực tế, Bồ Đào Nha vẫn tạo ra thế trận hoàn toàn lấn lướt và không ít cơ hội. Song khả năng chuyển hóa yếu kém của các chân sút khiến cách biệt mong manh được duy trì đến hết trận. Kết quả chưa ấn tượng nhưng dù sao, đây mới chỉ là trận đấu ra mắt của HLV Jorge Jesus, người được lựa chọn thế chỗ Roberto Martinez.

Tại đấu trường UEFA Nations League, Bồ Đào Nha vẫn là một thế lực. Nhà đương kim vô địch hiện giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu, với 2 lần đăng quang. Đội hình quy tụ dàn sao sáng cũng giúp Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký, bên cạnh Tây Ban Nha và Pháp.

Bên cạnh ý nghĩa quyết đấu nhằm độc chiếm ngôi đầu, cuộc so tài đỉnh cao tại sân Ullevaal rạng sáng 28.9 (giờ Hà Nội) sẽ phần nào kiểm chứng sức mạnh nội tại của đôi bên, đặc biệt đội chủ nhà. Tinh thần hưng phấn và đội hình đang thi đấu vào phom của Na Uy liệu có thể vượt qua bản lĩnh dạn dày của dàn sao số má bên kia chiến tuyến.

Xét trên khía cạnh lịch sử, Bồ Đào Nha đang tỏ ra trội hơn với 3 thắng, 1 bại ở 4 lần đối đầu gần nhất. Đáng chú ý, trong cả 4 cuộc so tài đó, mỗi trận chỉ có một đội ghi được bàn thắng.

Bồ Đào Nha được đánh giá nhỉnh hơn do sở hữu lực lượng đồng đều, nhiều ngôi sao nổi bật hơn ở các tuyến. Nhưng để rời Oslo cùng 3 điểm trọn vẹn ở thời điểm hiện tại e rằng không dễ.

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Đội hình dự kiến Na Uy vs Bồ Đào Nha

Na Uy: Nyland; Ryerson, Ajer, Lysaker Heggem, Aursnes; Odegaard, Berge, Berg; Bobb, Haaland, Schjelderup

Bồ Đào Nha: Costa; Cancelo, Dias, Veiga, Mendes; J Neves, Vitinha, Fernandes; Neto, Ronaldo, Felix

Dự đoán: 1-1