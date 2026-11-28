Phong độ Man United vs Brentford

Kế hoạch thay tướng vẫn chưa thể giúp Man United đổi vận. Hai trận trôi qua, "Quỷ đỏ" dưới triều đại Mauricio Pochettino lần lượt thảm bại 0-4 tại Anfield trước Liverpool và hòa khá tiếc nuối 2-2 trên sân Sporting hồi giữa tuần.

Cảm giác được nở nụ cười chiến thắng vẫn đang trở thành mục tiêu sa sỉ với đội chủ sân Old Trafford. Chuỗi phong độ nghèo nàn chưa đến hồi kết kéo theo những hệ lụy nguy hiểm, đặc biệt ở đấu trường quốc nội.

Sau 11 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27, Man United đã rơi xuống vị trí áp chót, chỉ kiếm nổi 8 điểm, ghi 14 và thủng lưới đến 23 bàn. Thay vì cạnh tranh thứ hạng trong tốp đầu như kỳ vọng trước thềm mùa giải, đại gia thành Manchester lại đang phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng có phần xa lạ.

Mới ngồi vào ghế nóng nhưng sức ép lên đôi vai Pochettino không nhỏ. Quá nhiều vấn đề và bài toán khó cần chiến lược gia người Argentina tìm phương án khắc phục và đưa ra lời giải hợp lý.

Cải thiện khả năng phòng ngự có lẽ trở thành ưu tiên hàng đầu. Man United đã nhận tổng cộng 36 bàn thua sau 17 trận trên mọi đấu trường, nhiều hơn bất kỳ CLB nào khác thuộc 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Kể từ sau chiến thắng dễ dàng 4-0 trước Sabah, "Quỷ đỏ" đã trải qua 13 trận liên tiếp không thể giữ sạch lưới.

Tần suất bị truất quyền thi đấu của Man United cũng rất đáng chú ý. 5 lần ra sân gần đây, có tới 4 trận đội chủ sân Old Trafford phải thi đấu với chỉ 10 người trên sân. Những tấm thẻ đỏ tai hại đã góp phần quan trọng khiến Man United đánh mất thế trận và kết quả như ý.

Cuộc đón tiếp Brentford sẽ là trận ra mắt của Pochettino ở Old Trafford. Thế nên, cựu HLV Tottenham chắc chắn rất muốn ghi dấu ấn tích cực, đồng thời giảm tải áp lực, xua tan bầu không khí hiu quạnh bủa vây.

Một vài tín hiệu lạc quan đang giúp đội chủ nhà tự tin vào khả năng chiến thắng. Kể từ khi giành vé lên chơi tại Premier League, Brentford chưa kiếm được bất kỳ điểm số nào trong các chuyến viếng thăm "Nhà hát của những giấc mơ".

Ngoài ra, đội khách cũng vừa trải qua 2 thất bại liên tiếp khi xa nhà. Song đoàn quân dưới trướng HLV Keith Andrews hứa hẹn không để những thống kê đó làm giảm nhuệ khí chiến đấu.

Tinh thần của "Bầy ong" đang rất hưng phấn sau chiến thắng 4-0 trước Everton cách đây 1 tuần. Trước khi thúc thủ ở 2 chuyến du đấu gần nhất, Schade cùng các đồng đội trải qua mạch 6 trận không thua trên sân khách.

Thông tin lực lượng Man United vs Brentford

Man United: Carlos Baleba, Benjamin Sesko và Manuel Ugarte vẫn vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Marcus Rashford, Luke Shaw và Karl Darlow cũng không mấy sáng sủa.

Brentford: Igor Thiago tiếp tục thực hiện án treo giò 3 trận. Aaron Hickey, Nathan Collins, Rico Henry, Kaye Furo, Antoni Milambo và Josh Dasilva vẫn đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Man United vs Brentford

Man United: Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Martinez; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Zirkzee

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Lewis-Potter; Yarmoliuk, Janelt; Anthony, Jensen, Schade; Wilson

Dự đoán: 2-1