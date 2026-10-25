Nhận định trận đấu Man United vs Bournemouth, 21h00 ngày 25.10: Ngày phán quyết với Carrick?

Phong độ Man United vs Bournemouth

Man United đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Michael Carrick tiếp quản ghế nóng vào tháng 1/2026. Suốt 7 trận gần nhất, "Quỷ đỏ" không một lần tìm thấy niềm vui chiến thắng. Thảm bại 1-4 trên sân Como hồi giữa tuần như nối dài thêm nỗi đau day dứt mà Bruno Fernandes và đồng đội đang phải hứng chịu.

Chỉ thắng 1/7 vòng đấu đã qua, Man United đang có khởi đầu thảm họa nhất trong kỷ nguyên Premier League. Hiện tại, đội chủ sân Old Trafford đứng hạng 14 với vỏn vẹn 7 điểm, chỉ nhiều hơn vị trí gần nhất trong nhóm cầm đèn đỏ 1 điểm.

Từ những kỳ vọng ban đầu - trở lại đường đua vô địch - Man United lúc này phải đối diện thực tại nghiệt ngã - trốn chạy khỏi khu vực phải xuống hạng. Nếu không nhanh chóng cắt đứt chuỗi ngày ảm đạm, đại gia thành Manchester sẽ còn tiếp tục lún sâu hơn nữa.

Áp lực đang đè nặng lên đôi vai HLV Carrick. Chỉ một kết quả không như ý nữa cũng có thể trở thành giọt nước tràn ly. Nhà cầm quân sinh năm 1981 đang thực sự bị đặt vào một trận chiến mang ý nghĩa sinh tử.

Dù cả 2 chiến thắng ít ỏi từ đầu mùa của Man United đều đến trên sân nhà, Old Trafford vẫn không còn mang đến điểm tựa đáng tin cậy. Bởi 3 lần đón khách gần đây, "Quỷ đỏ" đều bất thắng (hòa 1, thua 2).

Đúng vào thời điểm nước sôi lửa bỏng, Man United lại phải đụng độ Bournemouth đang có dấu hiệu khởi sắc. Trái ngược bầu không khí nặng nề bên kia chiến tuyến, đội khách lại hành quân đến "Nhà hát của những giấc mơ" cùng sự tự tin cao độ.

3 trận vừa qua đều chứng kiến thầy trò HLV Marco Rose không những thắng, còn thắng rất thuyết phục. Đặc biệt, màn đè bẹp AC Milan - gã khổng lồ từng 7 lần đăng quang C1/Champions League - với tỷ số 3-0 như điểm tô cho chuỗi phong độ đi lên của đội khách.

Toàn thắng cả 3 trận đã qua tại chặng phân hạng Europa League, Bournemouth cho thấy họ không hề bỡ ngỡ và đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần đầu dự cúp châu Âu. Và tinh thần tích cực ấy hoàn toàn có thể sẽ được thầy trò HLV Marco Rose mang theo trong chuyến viếng thăm Old Trafford.

Đội khách càng có lý do để thêm tự tin bởi dấu ấn từ lịch sử. Cả 3 mùa giải gần đây, "The Cherries" đều không thua trong những cuộc đụng độ Man United. Cụ thể, đội khách thắng 2 và hòa 4 sau 6 lần chạm trán bầy "Quỷ đỏ" thành Manchester.

Thậm chí tại Old Trafford, Bournemouth từng thắng cùng tỷ số 3-0 ở các mùa 2023/24, 2024/25, trước khi tạo nên màn rượt đuổi tỷ số kịch tính 4-4 ở đầu mùa giải năm ngoái.

Thông tin lực lượng Man United vs Bournemouth

Man United: Chưa thể có sự phục vụ của Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Luke Shaw, Manuel Ugarte và Patrick Dorgu.

Bournemouth: Chỉ thiếu vắng tài năng trẻ Alex Toth và tiền vệ Alex Scott.

Đội hình dự kiến Man United vs Bournemouth

Man United: Lammens; Yoro, Maguire, De Ligt, Dalot; Tielemans, Baleba; Amad, Fernandes, Rashford; Mbeumo

Bournemouth: Petrovic; Smith, Hill, Silva, Truffert; Adams, Christie; Rayan, Cook, Tavernier; Evanilson

Dự đoán: 1-2