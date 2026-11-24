Phong độ Man City vs Napoli

Thật khó diễn tả nỗi thất vọng người hâm mộ Man City phải hứng chịu trong suốt 1 tháng qua. Đang băng băng tiến lên, "The Citizens" bất ngờ rơi vào vòng xoáy sa sút.

Điểm sáng duy nhất thầy trò HLV Enzo Maresca tạo ra là chiến thắng 3-2 trên sân RB Leipzig trong lần ra sân gần nhất ở chặng phân hạng Champions League. 4 vòng đấu gần đây tại Ngoại hạng Anh, Man City thua đến 3 và chỉ hòa 1. Cần biết rằng các đối thủ đội chủ sân Etihad phải chạm trán trong chuỗi tệ hại vừa qua chỉ là Aston Villa (1-2), Brighton (0-1), Nottingham (1-3) và Fulham (1-1).

Từ vị trí dẫn đầu BXH Premier League, Man City bị đánh tụt xuống hạng 3, bị Arsenal bỏ xa tới 6 điểm. Nếu không sớm cải thiện thành tích, không loại trừ khả năng "Man Xanh" sẽ phải sớm giương cờ trắng trên đường đua vô địch.

Ở vào tình thế hiện tại, mỗi chiến thắng sẽ mang ý nghĩa rất quan trọng dành cho đại gia thành Manchester. Ngoài điểm số đơn thuần, chiến thắng vừa giải tỏa bớt áp lực, vừa giúp toàn đội tìm lại cảm hứng và sự tự tin đã mất đi.

Nhưng để duy trì bộ mặt ổn định hơn, Man City chắc chắn phải giải bài toán phòng ngự. Suốt 9 lần ra sân gần nhất, các học trò của HLV Maresca đều không thể giữ sạch lưới. Thông số thực sự rất đáng lo ngại với một tập thể được đánh giá là ứng viên vô địch ở các giải đấu tham dự.

Vị thế lúc này của Man City tại chặng phân hạng Champions League chưa an toàn. Dù xếp hạng 7, "The Citizens" vẫn có thể bị đánh bật ra khỏi top 8 bất kỳ thời điểm nào. Đơn giản bởi khoảng cách hiện tại giữa họ và 5 đối thủ xếp dưới chỉ phân cách bởi hiệu số bàn thắng.

Bên kia chiến tuyến, Napoli cũng không tỏ ra khá khẩm hơn. Đội khách thậm chí còn sở hữu bộ mặt chật vật hơn nhiều ở cả hai đấu trường chính, Serie A và Champions League.

Tại sân chơi quốc nội, Napoli chỉ đứng thứ 8 với 18 điểm, kém ngôi đầu bảng do Lazio nắm giữ khoảng cách lên đến 14 điểm. Để bảo vệ thành công ngôi vị á quân xem ra đã khó, đừng nói đến khả năng cạnh tranh Scudetto.

Một trong những khía cạnh gây thất vọng nhất từ đầu mùa của Napoli dến từ những chuyến xa nhà. 7 trận sân khách gần đây, đội bóng thành Naples mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 1 và thua tới 5.

Cần biết rằng trong 3 thất bại ở 4 lượt trận đã qua tại chặng phân hạng Champions League 2026/27, Napoli đều gục ngã khá dễ dàng trên sân những đối thủ thuộc diện ngang cơ như Villarreal (1-3) hay FC Porto (1-4).

Tân HLV Massimiliano Allegri chắc chắn là người phải chịu trách nhiệm nhiều nhất về bộ mặt sa sút của Napoli. Nếu tiếp tục rời đảo quốc sương mù cùng hai bàn tay trắng, cơ hội tranh vé vào thẳng vòng 1/8 của Napoli gần như không còn.

Thông tin lực lượng Man City vs Napoli

Man City: Antoine Semenyo và có thể cả Matheus Nunes đều không thể ra sân vì chấn thương.

Napoli: Không có sự phục vụ của Giovanni Di Lorenzo, Rafa Marin và Stanislav Lobotka vì nhiều lý do. Kevin De Bruyne sẽ có cơ hội gặp lại đội bóng cũ.

Đội hình dự kiến Man City vs Napoli

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Anderson, Fernandez; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland

Napoli: Milinkovic-Savic; Politano, Rrahmani, Beukema, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; De Bruyne; Hojlund, Lang

Dự đoán: 2-1