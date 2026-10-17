Nhận định trận đấu Man City vs Ipswich Town, 21h00 ngày 17.10: Nỗi buồn qua mau

Phong độ Man City vs Ipswich Town

Chuỗi 8 chiến thắng của Man City dưới triều đại Enzo Maresca đã khép lại giữa tuần qua. Được thi đấu trên sân nhà, dưới sự chứng kiến của Pep Guardiola, "The Citizens" vẫn thua đậm 2-4 trước PSG.

Thất bại tâm phục khẩu phục ngay tại Etihad ở Champions League khiến màn đè bẹp Liverpool 3-0 cách đó ít ngày trở nên nhạt nhòa. Thậm chí, không ít lo ngại về một cú domino "trượt dốc" của Man City, khi được cộng hưởng bởi án phạt nặng đang treo lơ lửng trên đầu.

Nhưng cuối tuần này, cơ hội để thầy trò Enzo Maresca tìm lại niềm vui chiến thắng rất sáng. Bởi đối thủ bên kia chiến tuyến chỉ là Ipswich Town, tân binh từng thua đậm trong những lần chạm trán với bộ 3 ông lớn Man United (2-5), Liverpool (0-2) và Arsenal (2-4).

Trong trường hợp đánh bại Ipswich Town, Maresca sẽ trở thành nhà cầm quân đầu tiên trong kỷ nguyên Premier League toàn thắng 7 vòng đầu. Ở khía cạnh tập thể, Man City cũng trở thành đội bóng thứ 3 đạt thành tích này, sau Chelsea (2005/06) và Liverpool (2019/20).

22 trận sân nhà gần đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, Man City thắng đến 17, hòa 3 và mới thua 2. 3 lần chạm trán Ipswich Town gần nhất, đội chủ nhà cũng đều tạo ra những chiến thắng rất đậm, cách biệt tối thiểu 3 bàn.

Bên phía đối diện, Ipswich Town đang có màn khởi đầu rất hứa hẹn sau khi thăng hạng. Kể từ cột mốc tạo ra ở mùa giải 1993/94, đây mới chỉ là lần thứ 2 trong lịch sử dự Premier League, đội chủ sân Portman Road thắng 3 trong 6 vòng đầu.

Còn nhớ ở mùa 2024/25, Ipswich từng phải mất tới 19 vòng đấu mới đút túi 3 chiến thắng. Năm nay, thầy trò HLV Gary O'Neil đạt đến cột mốc ấy nhanh hơn nhiều và càng ý nghĩa hơn khi họ đánh bại chính những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng như Sunderland, Crystal Palace hay Fulham.

Mục tiêu hàng đầu Ipswich Town hướng đến ở mùa giải năm nay vẫn là trụ hạng. Dù đang đứng ở vị trí an toàn và tạo ra cách biệt 6 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ, đội khách chắc chắn vẫn không được phép chủ quan.

Muốn tiếp tục hiện diện ở sân chơi cao nhất đảo quốc sương mù, tập thể dưới sự dẫn dắt của HLV O'Neil có lẽ cần tạo ra thế trận phòng ngự chắc chắn hơn. Bởi với trung bình 2 bàn thua/trận, thuộc nhóm những đội phòng ngự kém nhất giải, đồng thời để thủng lưới liên tiếp 25 trận, Ipswich Town hoàn toàn có thể rơi vào vòng xoáy khủng hoảng bất cứ lúc nào.

Thông tin lực lượng Man City vs Ipswich Town

Man City: Phil Foden trở lại sau án treo giò 3 trận.

Ipswich Town: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Man City vs Ipswich Town

Man City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guehi, O’Reilly; Anderson, Fernandez; Semenyo, Cherki, Doku; Haaland

Ipswich Town: Walton; Ouattara, O'Shea, Diop, Davis; Palacios, Lukic; Fatawu, Enciso, Clarke; Emersonn

Dự đoán: 3-1