Nhận định trận đấu Man City vs Brighton, 2h30 ngày 29.10: 'Mòng biển' kém duyên

Phong độ Man City vs Brighton

Trong vòng hơn 1 tuần, hai chuỗi chiến thắng của Man City liên tiếp bị cắt đứt. Đầu tiên ở Champions League, trận thua tâm phục khẩu phục 2-4 ngay tại Etihad trước PSG khiến mạch 8 chiến thắng từ đầu mùa của "The Citizens" bị chặn đứng.

Cách đây ít ngày, "tuần trăng mật Ngoại hạng Anh" của Man City dưới triều đại tân HLV Enzo Maresca cũng đã khép lại sau thất bại 1-2 dưới tay chủ nhà Aston Villa.

Trắng tay rời Villa Park, đại gia thành Manchester bỏ lỡ cơ hội thiết lập kỷ lục CLB về màn khởi đầu thành công nhất trong khuôn khổ giải VĐQG.

Ngoài ra, cách biệt 3 điểm so với đối thủ nguy hiểm nhất Arsenal đã không còn. Sau 8 vòng đấu, Man City chỉ giữ được ngôi đầu Pemier League 2026/27 nhờ sở hữu hiệu số bàn thắng tốt hơn.

Cúp Liên đoàn Anh rõ ràng có mức độ ưu tiên thấp nhất trong số các đấu trường thầy trò HLV Maresca tham dự mùa này. Dẫu vậy, không ít lý do để tin Man City vẫn sẽ nỗ lực giành lấy tấm vé đi tiếp.

Đội chủ sân Etihad đã 9 lần vô địch Cúp Liên đoàn Anh và chỉ còn kém đúng 1 danh hiệu để san bằng kỷ lục do Liverpool nắm giữ. Trong bối cảnh gặp nhiều thách thức ở năm đầu tiên ngồi ghế nóng, HLV Maresca tất nhiên không muốn đặt bản thân vào viễn cảnh tay trắng.

So với các sân chơi còn lại, hành trình đến đỉnh cao cúp Liên đoàn ít chông gai nhất. Cuối cùng, Brighton là đối thủ đội chủ nhà cũng rất muốn chinh phục.

Cả 4 lần chạm trán gần nhất, Man City đều không thể đánh bại "Mòng biển", chỉ hòa 2 và thua 2. Muốn tiến bước vào tứ kết, "The Citizens" bắt buộc phải vượt qua đối thủ rất khó chịu này.

Cuối tuần qua, thất bại 0-2 trước Liverpool đã đánh dấu cú ngã ngựa đầu tiên của Brighton sau 8 trận liên tiếp bất bại (thắng 6, hòa 2). Trong mạch thăng hoa trước đó, đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler gây ấn tượng mạnh khi hạ gục Man United (3-2, vòng 3 cúp Liên đoàn) và đặc biệt thắng đậm Arsenal (3-0, vòng 5 Ngoại hạng Anh).

Phong độ của Brighton đang có dấu hiệu sa sút. Từ tập thể ghi bàn đều đặn và khiến hàng thủ đối phương khiếp sợ, "Mòng biển" bất ngờ trải qua chuỗi 2 trận tịt ngòi. Trước khi trắng tay tại Anfield, Pascal Gross và các đồng đội cũng đã gây thất vọng trong chuyến viếng thăm CH Czech (hòa 0-0 trước đối thủ yếu Jablonec).

Thêm một chi tiết khiến thầy trò HLV Hurzeler nên cảm thấy lo ngại. 6 mùa giải gần nhất, đã có tới 5 lần "Mòng biển" phải dừng chân ngay từ vòng 4.

Thông tin lực lượng Man City vs Brighton

Man City: Chỉ còn Antoine Semenyo chắc chắn ngồi ngoài vì chấn thương.

Brighton: Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Pascal Struijk, Evan Ferguson và Stefanos Tzimas vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Man City vs Brighton

Man City: Rulli; Lewis, Khusanov, Dias, O'Reilly; Bouaddi, Kovacic; Allan, Foden, Doku; Haaland

Brighton: Steele; Costinha, Vuskovic, Dunk, Hadjam; Gross, Yalcouye; Gomez, Hinshelwood, Osman; Rutter

Dự đoán: 2-1