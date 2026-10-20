Nhận định trận đấu Man City vs AEK Athens, 2h00 ngày 21.10: Nhiệm vụ phải thắng

Phong độ Man City vs AEK Athens

Bỏ lại sau lưng thất bại tâm phục khẩu phục 2-4 trước PSG, Man City nhanh chóng tìm lại cảm hứng chiến thắng. Cuối tuần qua, thầy trò HLV Enzo Maresca giành chiến thắng 3-2 trong cuộc đón tiếp Ipswich Town, qua đó nối dài mạch toàn thắng tại Ngoại hạng Anh 2026/27 lên con số 7, vững vàng trên ngôi đầu và duy trì cách biệt 3 điểm với Arsenal.

Hoàn thành nhiệm vụ ở sân chơi quốc nội, Man City tiếp tục hướng đến mục tiêu gia tăng điểm số tại vòng phân hạng Champions League. Sau 2 lượt trận ở đấu trường châu lục, đội chủ sân Etihad mới có 3 điểm.

Thế nên, trong 3 lượt trận tới, Man City cần tận dụng tối đa cơ hội khi chỉ lần lượt chạm trán các đối thủ dưới cơ như AEK Athens, RB Leipzig hay Napoli. Nếu không mắc sai soi rơi điểm, chặng đường còn lại ở chặng phân hạng sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn nhiều dành cho đương kim á quân Premier League.

Nhưng hiện tại cũng không chỉ toàn màu hồng với Man City. Lịch thi đấu dày đặc kéo theo những lo ngại liên quan đến chấn thương. Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Antoine Semenyo, Nico O'Reilly đều đang cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Ngoài ra, chân sút chủ lực Erling Haaland cũng đã có dấu hiệu quá tải, khi tập tễnh rời sân cuối tuần qua. Chưa kể, nỗi lo về án phạt nặng treo lơ lửng trên đầu cũng ít nhiều khiến dàn sao sân Etihad phân tâm.

Song AEK Athens chưa phải thử thách đủ lớn buộc đội chủ nhà chậm bước. Ở lượt trận gần nhất, nhà vô địch Hy Lạp từng để thua 1-3 trên sân trung lập trước Shakhtar Donetsk. Dù cùng có trong tay 3 điểm sau 2 trận, AEK Athens rõ ràng không ở vị thế đua tranh suất vào thẳng vòng 1/8 như đối thủ.

Ngay cả nhiệm vụ bảo vệ ngôi vương sân chơi quốc nội cũng đang vấp phải không ít thách thức. Đoàn quân dưới trướng HLV Marko Nikolic hiện đứng hạng 4, kém ngôi đầu bảng do đại kình địch Panathinaikos nắm giữ 4 điểm.

Hành quân sang đảo quốc sương mù, hy vọng tạo nên bất ngờ của đội khách không được đánh giá cao. Bởi bản lĩnh trong những chuyến xa nhà của họ đang bị đặt dưới nhiều ánh mắt nghi hoặc.

5 lần du đấu vừa qua, AEK Athens mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 3 và thua 1, dù hầu hết được xếp chiếu trên. Ngoài ra, đội bóng thành Athens cũng chưa từng thắng trên sân khách ở vòng bảng/phân hạng Champions League, chỉ hòa 5 và thua 11.

Chưa hết, 8 lần gần đây đụng độ các đại diện Ngoại hạng Anh ở sân chơi danh giá nhất châu lục, AEK Athens thua tới 7.

Thông tin lực lượng Man City vs AEK Athens

Man City: Erling Haaland nhiều khả năng được cho nghỉ. Mateo Kovacic, Matheus Nunes, Antoine Semenyo, Nico O'Reilly đều đang dưỡng thương.

AEK Athens: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Man City vs AEK Athens

Man City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Guehi, Gvardiol; Bouaddi, Anderson; Cherki, Fernandez, Ndiaye; Foden

AEK Athens: Brignoli; Rota, Moukoudi, Relvas, Pilo; Majer, Kairinen, Marin, Vitalis; Varga, Jovic

Dự đoán: 3-0