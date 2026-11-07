Nhận định trận đấu Mainz 05 vs Bayern Munich, 21h30 ngày 7.11: Khó cản 'Nhà Vua'

Phong độ Mainz 05 vs Bayern Munich

Lần gần nhất hành quân đến MEWA Arena, Bayern Munich từng tạo nên màn ngược dòng ấn tượng. Dù để chủ nhà Mainz 05 vượt lên dẫn trước đến 3 bàn trong 45 phút đầu, đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany vẫn kịp bừng tỉnh sau giờ nghỉ giữa hiệp, để rồi ngược dòng giành chiến thắng 4-3.

Thất bại tiếc nuối đó cũng nằm trong chuỗi 7 trận sân nhà không thắng của Mainz 05, kéo dài từ cuối mùa giải trước đến nay. Tính riêng tại Bundesliga 2026/27, đội chủ nhà mới kiếm được vỏn vẹn 1 điểm sau 4 lần đón khách.

Phải nhờ đến những nỗ lực ấn tượng trong những chuyến du đấu, thầy trò HLV Urs Fischer mới chưa bị đẩy xuống sát "vũng lầy" cuối bảng. Hiện tại, Mainz 05 đứng hạng 9 với 10 điểm, nhưng cũng chỉ nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 3 điểm.

Cuộc cạnh tranh quyết liệt ở nửa sau bảng xếp hạng buộc Mainz 05 phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Tuy nhiên, phong độ gần đây của đội chủ sân MEWA lại mang đến nhiều hơn lo lắng cho người hâm mộ.

Thầy trò HLV Urs Fischer vừa trải qua mạch 3 thất bại. Cộng thêm cuộc tiếp đón nhiều nguy cơ với Bayern Munich, khả năng Mainz 05 nối dài những ngày buồn rất dễ xảy ra.

Bên phía đối diện, một vài màn trình diễn dưới sức cũng chưa thể khiến Bayern Munich đánh mất thành tích bất bại từ đầu mùa. Hiện tại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu, đoàn quân dưới trướng HLV Vincent Kompany là gương mặt duy nhất chưa nếm mùi chiến bại ở mọi giải đấu chính thức.

Sau kết quả hòa khá thất vọng 2-2 ở Siêu kinh điển với Borussia Dortmund, Bayern Munich nhanh chóng thể hiện bản lĩnh bằng màn hạ gục chủ nhà Atletico Madrid 2 bàn không gỡ. Sự phấn chấn và lạc quan đã trở lại, Harry Kane và các đồng đội chắc chắn sẽ hướng đến chiến thắng trong chuyến viếng thăm MEWA Arena.

Trên BXH Bundesliga, Bayern Munich hiện giữ ngôi đầu nhưng chỉ đứng trên Dortmund nhờ hiệu số bàn thắng. Trong bối cảnh không phải ra sân vào giữa tuần tới, gã khổng lồ xứ Bavaria sẽ có thể bung sức nhắm kiếm trọn điểm số trước Mainz 05.

4 chuyến hành quân đến sào huyệt của đối thủ gần đây, Bayern Munich thắng 3 và thua 1. 7 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên, đội khách thắng 5, hòa 1 và thua 1.

Hàng phòng ngự kém thứ 5 tại giải (17 bàn thua) của đội chủ nhà hứa hẹn trải qua ngày làm việc vất vả. Nhất là bên kia chiến tuyến, nhà ĐKVĐ đang sở hữu sức mạnh tấn công khủng khiếp (27 bàn, tương ứng gần 3,4 bàn/trận).

Thông tin lực lượng Mainz 05 vs Bayern Munich

Mainz 05: Dominik Kohr và Stefan Posch đều vắng mặt vì án treo giò.

Bayern Munich: Luis Diaz và Serge Gnabry tiếp tục dưỡng thương. Khả năng ra sân của Jamal Musiala còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Mainz 05 vs Bayern Munich

Mainz 05: Zentner; Da Costa, Gruber, Potulski; Caci, Lee, Sano, Amiri, Widmer; Tietz, Becker

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Karl, Davies; Kane

Dự đoán: 1-3