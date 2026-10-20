Nhận định trận đấu Liverpool vs Villarreal, 2h00 ngày 21.10: Đánh đắm 'Tàu ngầm vàng'

Phong độ Liverpool vs Villarreal

Dù không trình diễn phong độ ấn tượng từ đầu mùa, Liverpool dưới triều đại HLV Andoni Iraola vẫn để lại những tín hiệu lạc quan. Suốt 10 lần ra sân đã qua, "The Kop" mới thua 1 (0-3 trước Man City), hòa 3 và thắng 6.

Cuối tuần qua trong khuôn khổ vòng 7 Premier League, Liverpool ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trên sân Brentford, buộc đội bóng thành London phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Nhờ đó, "Lữ đoàn đỏ" cũng vượt qua chính đối thủ để leo lên vị trí thứ 5, kém top 4 khoảng cách chỉ 1 điểm.

Tại Champions League, Liverpool thu về 6 điểm tuyệt đối sau những màn hạ gục Atletico Madrid (2-1) và LASK (6-3). Đang trên đà hưng phấn từ chuỗi 2 chiến thắng gần nhất, đội chủ sân Anfield tự tin hướng đến 3 điểm tiếp theo trong cuộc đón tiếp Villarreal.

Dẫu vậy, phong độ sân nhà của Liverpool tương đối kém thuyết phục. Thầy trò HLV Andoni Iraola mới thắng 2, hòa 2 và thua 1 sau 5 lần đón khách đã qua. Tuy nhiên, trước đối thủ không bị đánh giá thấp hơn và sự trở lại của các trụ cột như Ryan Gravenberch hay Cody Gakpo, đội chủ nhà vẫn được kỳ vọng sẽ nối dài mạch toàn thắng.

Cơ hội ca khúc khải hoàn của Liverpool còn đến từ chính màn thể hiện nhạt nhòa hiện tại của Villarreal. Hành trang đội khách mang sang xứ sương mù là trận hòa đáng thất vọng 0-0 ở cuộc đón tiếp Elche cách đây ít ngày.

Không thể đánh bại đối thủ đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, Villarreal tụt xuống hạng 12 tại La Liga. Sau 9 vòng đấu, "Tàu ngầm vàng" mới thắng 2, hòa 3 và thua 4. Thay vì mơ tưởng đến tấm vé dự cúp châu Âu, thầy trò HLV Inigo Perez lúc này phải lo lắng nhiều hơn cho nguy cơ rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Hiện tại, Villarreal chỉ còn nhiều hơn nhóm xuống hạng khoảng cách 2 điểm, trong khi bị top 4 bỏ cách tới 10 điểm. Hành quân đến Anfield cùng điểm rơi phong độ lẫn tinh thần xuống thấp, kịch bản đội khách phải ra về tay trắng rất dễ xảy ra.

Những chuyến xa nhà gần đây của Villarreal cũng không để lại nhiều điểm sáng. 4 lần du đấu gần nhất chứng kiến Romero và các đồng đội chỉ thắng 1 và thua 3. Ngoài ra, tại Champions League 2021/22, đại diện Tây Ban Nha từng thúc thủ cả 2 lượt trận bán kết trước Liverpool (thua 0-2 và 2-3).

Thông tin lực lượng Liverpool vs Villarreal

Liverpool: Szoboszlai và Jeremie Frimpong là hai cái tên mới nhất không thể ra sân vì chấn thương.

Villarreal: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Villarreal

Liverpool: Alisson; Gomez, Jacquet, Van Dijk, Tsimikas; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Gakpo; Isak

Villarreal: Junior; Mourino, Navarro, Veiga, Romero; Saliba, Comesana, Gueye, Moleiro; Moreno, Mikautadze

Dự đoán: 2-1