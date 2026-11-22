Phong độ Liverpool vs Man United

Trong kỷ nguyên Premier League, chưa bao giờ chứng kiến trận derby nước Anh có sự chênh lệch đến thế. Trước chuyến hành quân đến Anfield, Man United thậm chí rơi xuống vị trí áp chót trên BXH. Ngược lại, chủ nhà Liverpool vẫn duy trì sức cạnh tranh khi góp mặt trong top 5.

Cụ thể hơn, khoảng cách hiện tại giữa đôi bên lên đến 10 điểm và 14 bậc. Tất nhiên, Man United bước vào trận chiến sắp tới ở thế chiếu dưới, đồng thời đứng trước nguy cơ tiếp tục chôn chân ở "vũng lầy" cuối bảng.

Sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện trở thành tia hy vọng lớn nhất của đội khách. Sau chuỗi tháng ngày vật vã, rệu rã, Michael Carrick đã buộc phải rời đi. Một gương mặt không mới, Mauricio Pochettino, nhận quyết định tiếp quản ghế nóng.

Trước mắt, nhiệm vụ của chiến lược gia từng dẫn dắt Chelsea và Tottenham là phải ổn định không khí phòng thay đồ, vực dậy tinh thần chiến đấu của các học trò. Tất cả hướng đến mục tiêu đưa Man United dần thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và vươn lên nửa trên BXH.

Tiếng nói từ lịch sử đang củng cố thêm niềm tin cho Pochettino và các học trò. Theo đó, 8 trong 9 HLV tạm quyền gần nhất của Man United đã tránh được thất bại trong cuộc so tài đầu tiên với Liverpool. Chỉ có Erik ten Hag trở thành ngoại lệ.

Song nếu nhìn vào tình thế hiện tại, nhiệm vụ rời Anfield cùng tối thiểu 1 điểm không hề dễ với nhà cầm quân người Argentina. Cần nhấn mạnh, cả 7 chuyến xa nhà từ đầu mùa, Man United đều chưa một lần tìm thấy niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 3 và thua 4.

Với cá nhân Pochettino, ông không thể giành chiến thắng trong cả 8 trận gần nhất đụng độ Liverpool, thậm chí còn nhận tới 6 thất bại. Bản thân đội bóng ông vừa tiếp quản cũng chưa giữ sạch lưới nổi trận đấu nào tại Ngoại hạng Anh mùa này.

Quá nhiều tín hiệu bất lợi từ đối thủ không đồng nghĩa Liverpool được phép chủ quan. Đội chủ nhà vẫn cần đề phòng bởi sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện hoàn toàn có thể kéo theo bộ mặt đổi khác, theo chiều hướng tích cực.

Bản thân Liverpool cũng mới thắng 1 trong 5 lần đón khách đã qua ở Premier League 2026/27. Chưa kể, suốt 3 mùa giải gần đây, sân Anfield không còn mở hội sau mỗi dịp đón tiếp đại kình địch đến từ thành Manchester (hòa 2 và thua 1).

Trong bối cảnh điểm tựa Anfield đang lung lay dữ dội, thầy trò HLV Andoni Iraola sẽ phải bước ra sân cùng sự cẩn trọng nhiều hơn. Nhưng bất kỳ kết quả nào khác ngoài 3 điểm trọn vẹn cũng đều được xem như thất bại dành cho Van Dijk cùng các đồng đội.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Man United

Liverpool: Conor Bradley và Giovanni Leoni vẫn dưỡng thương. Hugo Ekitike đã trở lại sân tập nhưng còn quá sớm để thi đấu chính thức.

Man United: Tiếp tục chưa có sự phục vụ của Carlos Baleba, Manuel Ugarte và Benjamin Sesko.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man United

Liverpool: Alisson; Araujo, Van Dijk, Jacquet, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Gakpo, Wirtz, Barcola; Isak

Man United: Lammens; Yoro, Martinez, Maguire, Dalot; Tielemans, Mainoo; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Dự đoán: 2-1