Nhận định trận đấu Liverpool vs Man City, 22h30 ngày 11.10: Vượt khó ở Anfield

Phong độ Liverpool vs Man City

Lần đầu tiên sau hơn 1 thập kỷ, Liverpool và Man City gặp nhau trong bối cảnh không còn Jurgen Klopp hoặc Pep Guardiola trên băng ghế chỉ đạo. Nhưng sức nóng của trận cầu tâm điểm vòng 6 không vì thế mà hạ nhiệt.

Andoni Iraola và Enzo Maresca đang đứng trước cơ hội tạo dựng vị thế nên trận chiến tại Anfield sẽ khó diễn ra trong bầu không khí hòa nhã. Dẫu vậy, vẫn xuất hiện những yếu tố khiến trận Super Sunday có thể chưa bùng nổ như kỳ vọng.

Man City hành quân đến thành phố cảng cùng hành trang toàn thắng cả 7 lần ra sân gần nhất. Cũng nhờ chưa mất bất kỳ điểm số nào, "The Citizens" vững vàng độc chiếm đỉnh bảng, tạo ra cách biệt 3 điểm so với đối thủ bám đuổi Arsenal.

Màn khởi đầu thăng hoa của Man City còn được tô điểm thêm những chiến thắng thuyết phục ở cả đấu trường cúp Liên đoàn (đè bẹp Norwich City 5-0) lẫn chặng phân hạng Champions League (hạ chủ nhà Porto 2-0).

Tuy nhiên, tất cả đã phần nào bị lu mờ bởi thông tin động trời ngoài sân cỏ. Đội chủ sân Etihad bị Ủy ban độc lập của Ngoại hạng Anh kết luận vi phạm 114/115 cáo buộc tài chính liên quan đến giai đoạn từ mùa giải 2009/10 - 2017/18.

Án phạt nặng đang treo lơ lửng trên đầu hoàn toàn có thể tác động tiêu cực đến tâm lý dàn sao "Man Xanh". Quãng thời nghỉ kéo dài tới 3 tuần dịp FIFA Days vừa qua càng dễ khiến nỗi âu lo thêm nặng nề.

Người hâm mộ đang tò mò chờ đợi liệu thầy trò HLV Enzo Maresca có vượt qua những áp lực phía sâu hậu trường để tiếp tục nối dài mạch thăng hoa. Nếu ca khúc khải hoàn rời Anfield, đó sẽ là chiến thắng thứ 4 liên tiếp của đại gia thành Manchester trước Liverpool.

Nhưng đội chủ nhà rõ ràng không dễ chịu khuất phục. Nếu Man City bay cao cùng chuỗi 7 chiến thắng, đoàn quân dưới trướng HLV Andoni Iraola cũng tỏ ra rắn mặt khi sở hữu mạch 7 trận bất bại từ đầu mùa.

Dấu ấn khởi sắc được Liverpool thể hiện rõ nét thời gian gần đây, với thành tích 4 thắng và 1 hòa, bao gồm màn hạ gục Atletico Madrid (2-1), đánh bại Tottenham (3-1) và vượt qua chủ nhà Bournemouth (1-0).

Thống kê 3 vòng đấu liên tiếp giữ sạch lưới cho thấy hệ thống phòng ngự, với sự xuất hiện của bộ đôi tân binh Araujo và Jacquet, đang dần hòa nhập và tìm thấy tiếng nói chung. Song để ngăn chặn toàn diện hàng công đang thi đấu vào phom của Man City lại không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Trên thực tế từ đầu mùa, số trận Liverpool tạo ra cảm giác thuyết phục không nhiều. Đội chủ sân Anfield vẫn còn đó những điểm yếu cần hoàn thiện để có thể thực sự trở lại đường đua vô địch.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Man City

Liverpool: Thiếu vắng tiền đạo chủ lực Alexander Isak vì chấn thương ở đợt tập trung ĐTQG. Ngoài ra, cặp tiền đạo Cody Gakpo và Hugo Ekitike cũng chắn chắn không thể ra sân.

Man City: HLV Maresca có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Man City

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai; Ngumoha, Wirtz, Munoz; Barcola

Man City: Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Gvardiol; Fernandez, Anderson; Ndiaye, Cherki, Doku; Haaland

Dự đoán: 1-2