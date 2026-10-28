Nhận định trận đấu Liverpool vs Chelsea, 3h00 ngày 29.10: Vé tứ kết ở lại Anfield

Phong độ Liverpool vs Chelsea

Xabi Alonso sẽ có lần thứ 3 trở lại Anfield trên cương vị HLV, và là lần đầu tiên dẫn dắt Chelsea, khi "The Blues" có màn chạm trán Liverpool ở vòng 4 cúp Liên đoàn. Ngày về hứa hẹn giông bão trong bối cảnh đoàn quân dưới trướng chiến lược gia người Tây Ban Nha đang tồn tại nhiều bất ổn.

Cuối tuần qua, Chelsea bước vào trận derby London với Tottenham cùng sự tự tin cao độ. Thầy trò Alonso vừa toàn thắng 2 vòng đấu gần nhất, đồng thời chỉ phải đụng độ đối thủ láng giềng đang ngụp lặn khu vực cuối bảng xếp hạng.

Nhưng một lần nữa, kỳ vọng đặt vào sắc xanh lam lại hóa nỗi thất vọng. Chelsea thua trắng 0-2 và đánh mất vị trí thứ 4 vào tay chính Liverpool. Không những thế, tấm thẻ đỏ cũng khiến Cole Palmer buộc phải vắng mặt ở chuyến hành quân đến Anfield giữa tuần này.

Thua đơn thiệt kép, Chelsea rõ ràng khó có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần. Với riêng cá nhân Xabi Alonso, ông từng toàn thua cả 2 lần trước đó trở lại Anfield khi còn dẫn dắt Bayer Leverkusen (0-4) và Real Madrid (0-1). Liệu sẽ có hat-trick thất bại dành cho nhà cầm quân 44 tuổi?

Kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu xét trên nhiều yếu tố, bao gồm cả tham chiếu phong độ. Trên sân khách ở các giải đấu chính thức, Chelsea đã thua tới 6, hòa 2 và chỉ thắng 2 trong 10 lần du đấu gần đây.

5 chuyến viếng thăm tới Anfield gần nhất, đội khách cũng đều không thắng, chỉ hòa 3 và thua 2. Trong khi chiều đối diện, Liverpool đang liên tiếp mang về những kết quả rất khả quan.

4 trận vừa qua, đoàn quân dưới trướng HLV Andoni Iraola lần lượt đả bại LASK (6-3), Brentford (2-1), Villarreal (4-3) và Brighton (2-0). Đáng chú ý, "The Kop" trở thành nỗi khiếp sợ của những "kẻ giữ chuỗi" khi chặn đứng mạch bất bại dài hơi của cả Brentford và Brighton.

Điểm tựa sân nhà và phong độ ổn định hơn giúp Liverpool có cơ sở hướng tới chiến thắng và đoạt lấy tấm vé vào tứ kết. Nên nhớ, "Lữ đoàn đỏ" rất có duyên với đấu trường cúp Liên đoàn. Với 11 danh hiệu trong tay, "The Kop" đang là CLB nắm giữ kỷ lục về số lần đăng quang sân chơi "cúp nước ngọt".

Nếu phải chỉ ra khó khăn lớn nhất đội chủ nhà phải đối mặt ở 90 phút tới, đó có lẽ nằm ở khía cạnh nhân sự. Không ít trụ cột dính chấn thương hoặc chưa đảm bảo thể lực tốt nhất khiến kế hoạch xoay tua của HLV Iraola gặp nhiều thách thức.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Chelsea

Liverpool: Khả năng ra sân của Wirtz, Dominik Szoboszlai và Victor Munoz cần đánh giá thêm. Conor Bradley, Hugo Ekitike, Jeremie Frimpong và Giovanni Leoni tiếp tục vắng mặt vì chấn thương.

Chelsea: Cole Palmer lĩnh án treo giò. Reece James và thủ thành Emiliano Martinez chưa bình phục chấn thương.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Chelsea

Liverpool: Mamardashvili; Araujo, Jacquet, Gomez, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Ngumoha, McConnell, Gakpo; Koumas

Chelsea: Penders; Gusto, Fofana, Colwill, Palestra; Caicedo, Lavia, Barco; Estevao, Welbeck, Rogers

Dự đoán: 2-1