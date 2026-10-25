Nhận định trận đấu Liverpool vs Brighton, 21h00 ngày 25.10: Anfield chưa mở hội

Phong độ Liverpool vs Brighton

Sau 7 vòng đấu tại Ngoại hạng Anh 2026/27, Liverpool chắc chắn chưa thể mang đến cảm giác yên tâm cho người hâm mộ. Đội chủ sân Anfield vẫn trình diện bộ mặt thiếu ổn định, không thực sự cho thấy bóng dáng của một ứng viên đua tranh chức vô địch.

Ngay cả mục tiêu sát sườn nhất, tấm vé dự Champions League, "The Kop" cũng không dễ đạt được. Bởi ngoài những đối thủ cạnh tranh quen thuộc, sự vùng dậy của Brighton, Brentford, Leeds hứa hẹn khiến nhiệm vụ mà đại gia thành phố cảng hướng đến càng thêm chông gai.

Nếu chỉ nhìn vào bức tranh tổng thể, thành tích của Liverpool thời gian qua rất ổn. 6 lần ra sân gần nhất, "Lữ đoàn đỏ" thắng tới 5 và chỉ thua 1. Song phân tích chi tiết từng trận, dễ nhận thấy phần lớn chiến thắng chưa thực sự mang tính thuyết phục.

Yếu tố giúp Liverpool vượt lên trên các đối thủ để giành 3 điểm có lẽ nằm chủ yếu ở bản lĩnh và chất lượng nhân sự, thay vì lối chơi và thế trận áp đảo. Với phong độ còn không ít bất ổn, thầy trò HLV Andoni Iraola hứa hẹn đối diện nhiều thử thách khó khăn ở cuộc đón tiếp Brighton.

Không phải Arsenal hay Man City, "Mòng Biển" mới là gương mặt gây ấn tượng nhất tại đảo quốc sương mù trong khoảng hơn 1 tháng qua. Đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler trình diễn thứ bóng đá tấn công mê hoặc và rất hiệu quả.

Hạ gục Man United 3-2 ngay tại Old Trafford ở vòng 3 cúp Liên đoàn Anh, đè bẹp ĐKVĐ Arsenal 3 bàn không gỡ, thắng đậm Coventry (5-0), Sunderland (2-0), FK Zalgiris (4-0) và Crystal Palace (5-0), chuỗi kết quả thăng hoa như thay cho mọi lời hay ý đẹp.

Đà hưng phấn của Ayari và các đồng đội chỉ phần nào bị chặn lại hồi giữa tuần, khi để chủ nhà Jablonec (CH Czech) bất ngờ cầm hòa không bàn thắng ở lượt 2, vòng phân hạng Conference League. Dù sức mạnh tấn công đột nhiên suy giảm, Brighton vẫn nối dài mạch trận giữ sạch lưới lên con số 5.

Cả 4 lần viếng thăm sân Anfield gần đây, Brighton đều ra về tay trắng. Nhưng với phong độ đang vào phom, thầy trò HLV Hurzeler đủ khả năng tạo ra bước ngoặt theo hướng tích cực.

Ngay cả khi ra về trong nỗi buồn thất bại, Brighton vẫn giữ vững vị trí thứ 3 hiện tại. Nhưng nếu từ hòa trở lên, đội khách sẽ ít nhất duy trì cách biệt 4 điểm so với đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Liverpool vs Brighton

Liverpool: Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike chấn thương dài hạn. Khả năng ra sân của Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong và Victor Munoz không mấy sáng sủa.

Brighton: Thiếu vắng Evan Ferguson, Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez và Zadok Yohanna.

Đội hình dự kiến Liverpool vs Brighton

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Nyoni, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak

Brighton: Verbruggen; Kadioglu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Gross, Andres; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas

Dự đoán: 2-2