Nhận định trận đấu Leeds vs Tottenham, 19h30 ngày 7.11: Đường dài mới biết ngựa hay

Phong độ Leeds vs Tottenham

Xét về mức độ thực dụng, Leeds là một trong hai tập thể cho thấy dấu ấn này rõ rệt, bên cạnh Everton. Những điều chỉnh chiến thuật từ HLV Daniel Farke và các cộng sự cũng hoàn toàn hợp lý nếu đặt trên tham chiếu nguồn lực nhân sự hạn chế ở sân Elland Road.

Lựa chọn thận trọng giúp đội bóng vùng Yorkshire tạo ra bước xuất phát không tệ ở mùa giải năm nay. Tuy nhiên, phong cách nào rồi cũng mang 2 mặt ưu và nhược. Lối chơi đề cao phòng ngự giúp Leeds mới nhận 8 bàn thua từ đầu mùa, chỉ có Arsenal (5 bàn) và Brighton (7 bàn) sở hữu thông số tốt hơn.

Ngược lại, trên mặt trận tấn công, các học trò của HLV Farke mới tạo ra tổng cộng 9 lần phá lưới đối phương, thống kê chỉ nhỉnh hơn 2 đội cuối bảng, Sunderland (7 bàn) và Nottingham Forest (6 bàn).

Dấu hiệu đáng lo xuất hiện nhiều hơn thời gian gần đây. Cụ thể, 5 vòng đấu gần nhất đều chứng kiến Leeds không thắng, hòa 3 và thua 2, đồng thời chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn.

Dẫu vậy, sân nhà vẫn đang trở thành điểm tựa quan trọng với "The Whites". Tính cả mùa giải năm ngoái, Leeds đang sở hữu chuỗi 9 trận bất bại tại Elland Road ở các giải đấu chính thức, với 5 thắng và 4 hòa.

Song Tottenham sẽ không vì thế đánh mất sự tự tin. Bởi đơn giản, đội khách lúc này đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất và sẵn sàng hướng đến những mục tiêu cao hơn.

Bỏ lại sau lưng quãng thời gian chật vật đầu mùa, Tottenham đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. 4 vòng đấu vừa qua, Spurs đều bất bại, giành 10/12 điểm tuyệt đối. Đáng chú ý, đoàn quân dưới trướng HLV Roberto de Zerbi toàn thắng cả 3 trận gần nhất đều với cách biệt 2 bàn.

Ngoài ra, tiếng nói từ lịch sử cũng nghiêng hẳn về phía các vị khách. 6 lần đụng độ Leeds gần đây, Tottenham đều không thua, giành tới 5 chiến thắng. Trong đó, cả 3 lần viếng thăm Elland Road gần nhất, Spurs cũng đều ca khúc khải hoàn, ghi 10 và thủng lưới 2 bàn.

Với 12 điểm trong tay, thiếu gia Bắc London sẽ vươn lên, tiệm cận top 5 nếu giành chiến thắng. Tất nhiên, mục tiêu 3 điểm hứa hẹn không dễ dàng bởi đối thủ cũng rất muốn tận dụng ưu thế sân nhà để chặn đứng chuỗi sa sút.

Thông tin lực lượng Leeds vs Tottenham

Leeds: Thiếu vắng bộ đôi trụ cột Noah Okafor và Anton Stach mang đến bài toán nhân sự đau đầu cho HLV Farke.

Tottenham: Savio, Lucas Bergvall, Wilson Odobert, Mykhaylo Mudryk và Xavi Simons đều đang cần đến sự chăm sóc của đội ngũ y tế.

Đội hình dự kiến Leeds vs Tottenham

Leeds: Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Wilson, James; Calvert-Lewin

Tottenham: Kinsky; Porro, Van Hecke, Van de Ven, Robertson; Fernandes, Tonali; Kudus, Maddison, Tel, Solanke

Dự đoán: 1-2