Nhận định trận đấu Leeds vs Man United, 20h00 ngày 18.10: 'Quỷ đỏ' chìm nghỉm

Phong độ Leeds vs Man United

Vòng đấu gần nhất chứng kiến mạch bất bại từ đầu mùa của Leeds bị cắt đứt. Nhưng đó là kịch bản đã được dự báo từ trước bởi thầy trò HLV Daniel Farke phải làm khách tại Emirates, chạm trán ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch.

Dẫu vậy, các vị khách đến từ Yorkshire vẫn có lý do để nuối tiếc. Họ bất ngờ vươn lên ở đầu hiệp 2 nhờ pha làm bàn của James Justin. Song 2 bàn thua liên tiếp trong vòng 8 phút, từ 62 đến 70, đã khiến trật tự được lập lại.

Thua ngược 1-2 trước Arsenal đã đẩy Leeds xuống vị trí thứ 8. Tuy nhiên, xét trên tham chiếu mục tiêu kỳ vọng chỉ là khiêm tốn trụ hạng, thành tích trắng tay tại bắc London không mang đến nhiều âu lo cho Leeds.

Sau 6 vòng đấu, đội chủ sân Elland Road đang tạo ra cách biệt 5 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ. Mùa giải mới trôi qua chưa đầy 1/6 chặng đường và khoảng cách trên rõ ràng chưa đủ đảm bảo vị thế an toàn về lâu dài cho thầy trò Farke.

Vì thế, tích lũy thêm điểm số để sớm hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng trở thành ưu tiên số một. Chỉ khi nắm trong tay tấm vé ở lại Premier League, Leeds mới dễ bề mơ đến những giấc mơ cao xa hơn, như dự cúp châu Âu.

Bước vào trận derby "Hoa hồng", đội chủ nhà có lý do để tự tin. Đầu tiên phải kể tới điểm tựa sân nhà. Trong 8 lần đón khách gần đây, Ampadu và các đồng đội đều bất bại, giành tới 5 chiến thắng và hòa 3.

Ngoài ra, cả 4 lần đụng độ Man United gần nhất cũng đều chứng kiến "The Whites" không thua. Mùa giải năm ngoái, đôi bên từng cầm chân nhau 1-1 tại Elland Road, trước khi Leeds xuất sắc đánh bại "Quỷ đỏ" 2-1 ngay tại Old Trafford trong trận lượt về.

Bên cạnh những điểm tích cực từ chính bản thân, thầy trò HLV Farke còn nhận được tín hiệu lạc quan từ chính đối thủ. Man United hiện sở hữu bộ mặt rất đáng thất vọng. Suốt 5 lần ra sân vừa qua, đoàn quân dưới trướng HLV Michael Carrick đều không hưởng niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua tới 3.

Giữa tuần qua, Man United thua trắng 2 bàn trong chuyến hành quân đến Madrid. Sự bất lực hiện diện ở lối chơi thiếu bản sắc, trên gương mặt Carrick và cả tấm thẻ đỏ của trung vệ Leny Yoro như nói thay tất cả.

Man United của hiện tại quá dễ bị tổn thương. Và ngay cả khi sở hữu lợi thế cực lớn như được thi đấu hơn người, "Quỷ đỏ" cũng không thể tìm ra phương án hiệu quả nhằm kết liễu đối thủ. Không những thế, còn bị "đâm" ngược.

Với bộ mặt bạc nhược, thiếu sinh khí, kịch bản thầy trò Carrick rời Elland Road cùng nụ cười chiến thắng rất khó xảy ra.

Thông tin lực lượng Leeds vs Man United

Leeds: Chỉ có hậu vệ Joe Rodon chưa thể ra sân do chấn thương.

Man United: Manuel Ugarte và Kobbie Mainoo khó kịp bình phục. Nhưng Carlos Baleba đã sẵn sàng ra sân.

Đội hình dự kiến Leeds vs Man United

Leeds: Trafford; Muharemovic, Elvedi, Justin; Bogle, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Stach, Okafor; Calvert-Lewin

Man United: Lammens; Yoro, Maguire, Martinez, Dalot; Tielemans, Baleba; Diallo, Fernandes, Cunha; Mbeumo

Dự đoán: 2-1