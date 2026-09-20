Nhận định trận đấu Leeds vs Crystal Palace, 20h00 ngày 20.9: Nỗi lo phòng ngự

Phong độ Leeds vs Crystal Palace

Trước khi Ngoại hạng Anh 2026/27 khởi tranh, không nhiều cổ động viên Leeds tin đội bóng con cưng có thể chen chân vào top 3. Nhưng sau màn đè bẹp Newcastle 4-1 cách đây 1 tuần, kịch bản trong mơ đã đến với người hâm mộ sân Elland Road.

Nhờ thành tích bất bại, 2 thắng và 2 hòa sau 4 vòng đấu, Leeds chễm chệ ở vị trí thứ 3, chỉ xếp sau bộ đôi ứng viên nặng ký Arsenal và Man City. Mùa giải vẫn còn rất dài phía trước nhưng chiến tích hiện tại chắc chắn cũng đã mang đến niềm vui khôn tả cho người hâm mộ CLB vùng Yorkshire.

Tính đến lúc này, thất bại duy nhất của Leeds ở mùa giải năm nay đến từ trận đấu tại vòng 3 cúp Liên đoàn, với trận thua đậm 3-6 trên sân Chelsea. Nhưng đấu trường cúp quốc nội dù sao không phải ưu tiên hàng đầu của thầy trò HLV Daniel Farke.

Mục tiêu Leeds nhắm đến ngoài sớm đảm bảo tấm vé trụ hạng, còn không giấu giếm tham vọng giành vé trở lại cúp châu Âu. Đây không phải đích đến quá xa vời nếu Dominic Calvert-Lewin cùng các đồng đội có thể duy trì được bộ mặt ổn định cho đến sau giai đoạn Giáng sinh và đầu năm mới.

Về phần mình, Crystal Palace lại đang thể hiện có phần trái ngược. "The Eagles" khởi đầu chật vật tại Ngoại hạng Anh nhưng ở các đấu trường cúp, đội bóng thành London vẫn rất bay bổng.

Tại vòng 3 cúp Liên đoàn, Crystal Palace dễ dàng đè bẹp Middlesbrough 3 bàn không gỡ. Còn ở Europa League hồi giữa tuần, thầy trò HLV Pierre Sage cũng thắng đậm Lech Poznan 4-0 trong trận ra quân giai đoạn phân hạng.

Nhưng câu chuyện lạc quan không xuất hiện ở Ngoại hạng Anh. 4 vòng đấu đã qua, đội bóng thành London đã thua tới 3 và mới thắng 1. Trong đó, thất bại 2-3 ngay tại sào huyệt Selhurst Park dưới tay tân binh Ipswich Town cuối tuần trước thực sự mang đến nỗi đau khó tả.

Do có vỏn vẹn 3 điểm, Crystal Palace hiện rơi xuống vị trí thứ 16, chỉ hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 2 điểm. Nếu không sớm cải thiện thành tích, đội khách rất dễ bị đẩy xuống "vũng lầy" cuối bảng.

Nhìn vào những lần ra sân đã qua, dễ nhận thấy điểm yếu lớn nhất của Crystal Palace nằm ở hệ thống phòng thủ. Sau sự ra đi của "hòn đá tảng" Maxence Lacroix, đội khách vẫn chưa thể tìm thấy gương mặt đủ chất lượng thay thế.

Hành quân đến Elland Road cùng hàng phòng ngự đã thủng lưới đến 11 bàn (nhiều nhất giải), thủ thành Dean Henderson có thể sẽ phải trải qua ngày làm việc vất vả.

Thông tin lực lượng Leeds vs Crystal Palace

Leeds: Harry Wilson trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương cùng Joe Rodon và Mateo Joseph.

Crystal Palace: Axel Disasi lĩnh án treo giò. Jean-Philippe Mateta và Chadi Riad vẫn đang dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Leeds vs Crystal Palace

Leeds: Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor

Crystal Palace: Henderson; Tomiyasu, Richards, Ahanor; Khalaili, Timber, Wharton, Mitchell; Sarr, Pino; Strand Larsen

Dự đoán: 2-1