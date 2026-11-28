Phong độ Leeds vs Coventry

Leeds bước vào mùa giải năm nay cùng không ít lo lắng. Đội chủ sân Elland Road trải qua kỳ chuyển nhượng mùa hè tương đối ảm đạm, kéo theo những nghi ngờ về khả năng tiếp tục được hiện diện ở đấu trường cao nhất đảo quốc sương mù.

Tuy nhiên, mua sắm ít không đồng nghĩa Leeds quyết định đặt cược vào vận mệnh may rủi. HLV Daniel Farke rõ ràng đã nhìn ra những điểm hạn chế của đội nhà và bắt đầu tạo ra những thay đổi mang tính bước ngoặt.

Không còn lối chơi có phần ngây thơ, đề cao khả năng kiểm soát và thiên hướng tấn công, Leeds ở mùa giải năm nay đã trở nên gai góc hơn. Hàng phòng ngự từng chịu nhiều chỉ trích, nay đã trở nên chắc chắn.

Nên nhớ, cả 3 bản hợp đồng đáng chú ý cập bến Elland Road đều là những ngôi sao phòng ngự. Trong khung gỗ, James Trafford mang lại sự ổn định và khả năng phản xạ ấn tượng. Phía trên, cặp trung vệ Tarik Muharemovic và Nico Elvedi tạo nên bức tường phòng thủ vững vàng.

Gương mặt tấn công duy nhất Farke cùng các cộng sự mang về chỉ là Harry Wilson, theo diện chuyển nhượng tự do. Dẫu vậy, với những nhân tố còn lại như Calvert-Lewin, Noah Okafor, Lukas Nmecha, đội bóng vùng Yorkshire vẫn duy trì được khả năng "nổ súng" đều đặn.

Sau 11 vòng đấu, Leeds hiện đứng hạng 7 với 17 điểm. Thay vì lo lắng vì cuộc chiến trụ hạng như thường thấy, đội chủ sân Elland Road lại đang tự tin hướng đến mục tiêu tham vọng hơn, giành vé dự cúp châu Âu.

Chiến thắng ở cuộc đón tiếp Coventry sẽ như lời khẳng định cho quyết tâm của thầy trò Farke. Đội chủ nhà đủ cơ sở để tin vào 3 điểm trọn vẹn bởi ngay cả những đại gia thành London như Tottenham (1-0) hay Chelsea (4-1) cũng đã phải quỵ gối trước binh đoàn áo trắng.

Khi Ngoại hạng Anh 2026/27 trôi qua những vòng đấu đầu tiên, Coventry bị liệt vào danh sách ứng viên nặng ký nhất cho suất xuống hạng. Tân binh này không kiếm nổi bất kỳ điểm số lẫn bàn thắng nào, đồng thời có tới 10 lần phải vào lưới nhặt bóng.

Tuy nhiên, đoàn quân dưới trướng HLV Frank Lampard đã chứng minh bản thân không phải kẻ chầu rìa, hay kho điểm cho các đối thủ còn lại. 7 vòng đấu gần đây, Coventry thắng tới 4. Chính nhờ 12 điểm kiếm được này, Rudoni cùng các đồng đội đã từ vị trí bét bảng, vươn lên hạng 14, tạm tạo ra cách biệt 3 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Nhưng hành quân đến Elland Road ở thời điểm hiện tại vẫn mang đến thách thức không nhỏ dành cho đội khách.

Thông tin lực lượng Leeds vs Coventry

Leeds: HLV Farke có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Coventry: Tiền đạo Taiwo Awoniyi trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Haji Wright, Josh Eccles, Aurele Amenda và Luke Woolfenden.

Đội hình dự kiến Leeds vs Coventry

Leeds: Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Takana, Ampadu, Longstaff, Gudmundsson; Okafor, Calvert-Lewin

Coventry: Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Pinnock, Mfuni; Torp, Grimes; Sakamoto, Rudoni, Gboho; Cherif

Dự đoán: 3-1