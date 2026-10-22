Nhận định trận đấu Jablonec vs Brighton, 23h45 ngày 22.10: 'Mòng biển' bay cao

Phong độ Jablonec vs Brighton

Nhờ thành tích cán đích hạng 5 tại giải VĐQG CH Czech 2025/26, Jablonec giành vé dự Conference League. Để tiến đến chặng phân hạng, đội chủ sân Strelnice đã phải trải qua hành trình tương đối nhọc nhằn và chông gai.

Ở vòng sơ loại 2, Jablonec phải nhờ đến chiến thắng 2-0 trong trận lượt về để thắng chung cuộc 4-3 trước Varazdin (Croatia). Sau khi dễ dàng vượt qua RFS (Latvia) với tổng tỷ số 4-1, thầy trò HLV Lubos Kozel chật vật đánh bại Rangers (Scotland) trên chấm luân lưu cân não ở play-off.

Trận ra quân giai đoạn phân hạng chứng kiến Jablonec thi đấu nỗ lực trong chuyến hành quân đến Đức. Tuy nhiên, trước Freiburg mạnh hơn, đại diện CH Czech không thể tạo nên bất ngờ và đành chấp nhận ra về cùng thất bại 2-3.

Chỉ hai ngày sau, Jablonec tiếp tục đón nhận thêm trận thua có cùng tỷ số tương tự khi đón tiếp Viktoria Plzen. Tựu chung, tấm vé đến được chặng phân hạng có lẽ là điểm sáng duy nhất đội chủ sân Strelnice tạo ra từ đầu mùa.

Bởi tại giải VĐQG CH Czech, Jablonec hiện chỉ đứng hạng 7 với 17 điểm (5 thắng, 2 hòa và 4 bại), ít hơn ngôi đầu bảng tới 10 điểm. Phong độ yếu kém hiện tại khiến ưu thế sân nhà của Jablonec trở nên quá nhỏ bé.

Trái ngược đội chủ nhà, Brighton đang có được sự tự tin và hưng phấn cao độ. Đội khách vừa trải qua chuỗi 6 chiến thắng ở các đấu trường khác nhau. Điểm chung trong mạch thăng hoa ấy là khả năng bùng nổ của "Mòng biển" ở khía cạnh tấn công.

Chỉ sau 6 trận, các chân sút Brighton đã chọc thủng lưới khung thành đối diện tới 22 lần (trung bình hơn 3,6 bàn/trận). Ngay cả những ông lớn như Arsenal hay Man United cũng đều để thua tới 3 bàn trước sức công phá mạnh mẽ của Brighton.

Điều đáng sợ của đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler không chỉ nằm ở khả năng tấn công linh hoạt, đa dạng, nhiều phương án chọc thủng phòng tuyến đối phương. Đội khách còn gây ấn tượng nhờ khả năng phòng ngự chắ chắn (giữ sạch lưới 5/6 trận gần đây).

Ở thời điểm hiện tại, Brighton có lẽ chẳng ngại khi phải đụng độ bất kỳ đối thủ nào. Trước đội chủ nhà đang trình diện bộ mặt tệ hại, Pascal Gross cùng các đồng đội sẽ càng có cơ sở để tự tin nối dài mạch thắng, thậm chí thắng đậm nhằm giữ vững đỉnh bảng.

Thông tin lực lượng Jablonec vs Brighton

Jablonec: Chưa có sự phục vụ của Kevin-Prince Milla và Krystof Karban.

Brighton: Evan Ferguson , Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez và Zadok Yohanna là những cái tên đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Jablonec vs Brighton

Jablonec: Hanus; Cedidla, Tekijaski, Pavlovic, Slama; Okeke, Sedlacek; Polidar, Alioum, Tchanturishvili; Rusek

Brighton: Verbruggen; Costinha, Svoboda, Dunk, Boscagli; Gross, O’Riley; Gomez, Hinshelwood, Osman; Rutter

Dự đoán: 0-3