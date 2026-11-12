Nhận định trận đấu Italy vs Pháp, 2h45 ngày 13.11: Công phá thành Milan

Phong độ Italy vs Pháp

Italy khởi đầu hành trình ở vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 bằng bộ mặt thất vọng. Được thi đấu trên sân nhà, đoàn quân áo Thiên thanh thua trắng 0-2 dưới tay Bỉ. Những ký ức đen tối về quãng thời gian lận đận trước đó một lần nữa hiện về.

Sức ép đè nặng lên đôi vai tân HLV Roberto Mancini. Nhưng rồi, "Squadra Azzurra" bất ngờ khởi sắc. 3 lượt trận kế tiếp, Tonali và các đồng đội thi đấu như lên đồng. Ngoài cú đúp chiến thắng thuyết phục trước Thổ Nhĩ Kỳ (4-1 và 3-1), Italy còn xuất sắc cầm chân chủ nhà Pháp 1-1 ngay tại Stade de France.

Tại Paris, các học trò của Mancini chỉ kiểm soát bóng chừng 35% nhưng không phòng ngự bị động. Italy tạo nên bức tường phòng thủ kín kẽ và kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Số lượng những tình huống lên bóng không nhiều song thông số 14 cú dứt điểm và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (1,45), cao hơn đối phương (1,22), như minh chứng cho tính hiệu quả của chiến thuật.

Nhờ thành tích khởi sắc, Italy đã vượt qua Bỉ để vươn lên chiếm vị trí nhì bảng A1. Hiện tại, đội tuyển xứ mì ống có trong tay 7 điểm, nhiều hơn Bỉ 1 điểm và kém ngôi đầu do Pháp nắm giữ 3 điểm.

Chỉ có chiến thắng tại San Siro mới giúp Italy nắm thế chủ động trên đường đua giành vé vào tứ kết. Nhưng tất nhiên, nhiệm vụ hạ gục đối thủ bên kia chiến tuyến hứa hẹn nhiều chông gai.

Pháp dù chưa mang bộ mặt thật sự thuyết phục dưới triều đại tân HLV Zinedine Zidane, vẫn luôn đứng trong hàng ngũ ứng viên nặng ký cho chức vô địch. Chiến thắng đậm 4-1 trong cuộc đón tiếp Bỉ ở lượt trận gần nhất là minh chứng rõ nét nhất về sức mạnh đáng gờm của "Les Bleus".

Bất chấp Ousmane Dembele sẽ vắng mặt vì chấn thương, sức mạnh tấn công của đoàn quân áo Lam không vì thế phai nhạt. Bởi trong tay đội khách vẫn còn đó dàn sao thượng thặng trên tuyến đầu như Kylian Mbappe, Michael Olise, Desire Doue, Rayan Cherki.

Để Italy cầm chân ở lượt đi không đồng nghĩa Pháp sẽ chấp nhận kết quả tương tự trong chuyến viếng thăm thành Milan. Xét về tương quan lực lượng, "Les Bleus" được đánh giá cao hơn và đôi chút bất lợi về sân bãi không thể khiến đội khách chùn bước.

Ở vòng bảng Nations League 2024/25, Pháp cũng từng giành chiến thắng 3-1 trên sân Italy. Đó cũng là trận thắng thứ 3 liên tiếp của đội bóng áo Lam khi phải hành quân đến nước Ý.

Thông tin lực lượng Italy vs Pháp

Italy: Thiếu vắng Giovanni Di Lorenzo, Giacomo Raspadori, Moise Kean và Gianluca Mancini vì chấn thương.

Pháp: William Saliba, Maghnes Akliouche, Ousmane Dembele và Manu Kone là những vắng mặt đáng chú ý.

Đội hình dự kiến Italy vs Pháp

Italy: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Doumbia; Vergara, P. Esposito, S. Esposito

Pháp: Maignan; Gusto, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Tchouameni, Rabiot; Olise, Doue, Mbappe

Dự đoán: 1-2