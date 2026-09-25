Nhận định trận đấu Italy vs Bỉ, 1h45 ngày 26.9: Điểm tựa thành Rome

Phong độ Italy vs Bỉ

Vắng mặt liên tiếp ở 3 kỳ World Cup gần nhất, bóng đá Italy đang thực sự trải qua chương đen tối nhất lịch sử. Niềm kiêu hãnh của đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới bị tổn thương nghiêm trọng.

Nhiều quyết định tái thiết đã được đưa ra trong suốt 1 thập kỷ qua nhưng không mang lại quá nhiều dấu hiệu chuyển biến tích cực. Điểm sáng duy nhất đoàn quân "Thiên thanh" làm được là chức vô địch Euro 2020, trước khi dần lụi tắt.

Nguyên nhân đến từ nhiều phía. Nhưng về cơ bản, nền tảng đào tạo trẻ sa sút, giải VĐQG mất dần sức hút và tính cạnh tranh được xem là những lý do quan trọng khiến nguồn nhân lực cung cấp cho ĐTQG ở mức hạn chế trong nhiều năm qua.

Bóng đá xứ mì ống không còn sản sinh ra những tên tuổi lớn. Nhìn vào đội hình hiện tại của "Squadra Azzurra", chỉ có thủ thành Gianluigi Donnarumma vươn lên tới đẳng cấp cao nhất.

Thế nên, kế hoạch vực dậy và phục sinh, giúp tuyển Italy tìm lại ánh hào quang quá khứ chắc chắn không phải nhiệm vụ dễ dàng dành cho tân HLV Roberto Mancini. Trước mắt, nhà cầm quân 61 tuổi sẽ đối diện thử thách ở UEFA Nations League 2026/27, nơi ông có thể đưa ra những thử nghiệm mà chưa phải chịu quá nhiều sức ép thành tích.

Theo truyền thông đất nước hình chiếc ủng, Mancini không giấu giếm tham vọng sẽ biến Italy thành một cỗ máy tấn công, thay vì lối chơi thực dụng từng mang đến không ít vinh quang trong quá khứ. Ngoài ra, nhiều gương mặt trẻ cũng được cựu HLV Man City trao cơ hội.

Về phần mình, tuyển Bỉ đang trong quá trình chuyển giao khá mạnh mẽ. HLV Rudi Garcia đã rời đi sau VCK World Cup 2026 dưới kỳ vọng và người thay thế, Mark van Bommel, hứa hẹn mang đến bộ mặt tươi mới cho "Quỷ đỏ".

Dù những công thần của "Thế hệ Vàng" như Kevin De Bruyne, Youri Tielemans, Romelu Lukaku, Hans Vanaken vẫn được triệu tập song về cơ bản, lực lượng của tuyển Bỉ đã có sự trẻ hóa đáng kể. Nhiều gương mặt mới như Malick Fofana, Mika Godts, Matias Fernandez-Pardo, Diego Moreira, Kyriani Sabbe, Joaquin Seys, Zeno Debast... có tên trong chuyến hành quân đến sân Olimpico cuối tuần này.

Bất chấp phong độ có phần sa sút, Italy lại sở hữu thống kê vượt trội trong những lần đối đầu Bỉ. Cụ thể, 7 lần chạm trán gần nhất giữa đôi bên trong khoảng gần 2 thập kỷ qua, đoàn quân áo Thiên thanh giành tới 5 thắng, 1 hòa và 1 bại.

Trong bối cảnh bảng A1 còn có sự hiện diện của Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ, trận chiến tại thành Rome càng có y nghĩa quan trọng đến cuộc đua giành vé vào tứ kết.

Thông tin lực lượng Italy vs Bỉ

Italy: Không có sự phục vụ của Alessandro Bastoni, plus Federico Dimarco, Bryan Cristante và Manuel Locatelli vì nhiều lý do.

Bỉ: Thiếu vắng thủ thành Thibaut Courtois, tiền vệ Andre Onana và tiền đạo cánh Jeremy Doku.

Đội hình dự kiến Italy vs Bỉ

Italy: Donnarumma; Kayode, Mancini, Scalvini, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Inacio, P. Esposito, Raspadori

Bỉ: Lammens; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Tielemans, Lavia; Lukebakio, De Bruyne, Godts; Lukaku

Dự đoán: 1-1