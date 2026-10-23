Nhận định trận đấu Ipswich Town vs Nottingham, 2h00 ngày 24.10: Mỗi điểm đều quý

Phong độ Ipswich Town vs Nottingham

Cuộc đua trụ hạng ở Premier League 2026/27 đang hứa hẹn khó đoán. Sau 7 vòng đấu, không gương mặt nào trong nhóm 3 tân binh, Ipswich Town, Hull City và Coventry City bị đẩy xuống nhóm cầm đèn đỏ.

Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để khẳng định bộ 3 kể trên sẽ đều cán đích ở những vị trí an toàn. Nhưng ít nhất, màn xuất phát quật khởi ấy đang giúp cuộc đua trốn chạy khỏi 3 vị trí cuối càng trở nên hấp dẫn và kịch tính.

Ra sân ở trận đấu sớm nhất vòng 7, Ipswich Town mang theo trọng trách tối thiểu không thua. Đội chủ sân Portman Road hiện có trong tay 9 điểm, từ thành tích 3 thắng và 4 bại, đứng hạng 10, nhiều hơn "vũng lầy" cuối bảng 4 điểm.

Sân nhà chắc chắn mang đến điểm tựa tinh thần quan trọng cho thầy trò HLV Gary O'Neil. 5 lần đón khách từ đầu mùa, Ipswich Town thắng 3 và thua 2. Đáng chú ý, cả 2 thất bại đều nằm trong dự đoán trước giờ bóng lăn, bởi đội khách là các ông lớn Liverpool và Arsenal.

Ipswich Town có thể yếu bóng vía khi chạm trán các đối thủ danh tiếng song không hề tỏ ra e ngại nếu đụng độ tập thể có trình độ tương đồng. Những chiến thắng trước Sunderland (2-1), Crystal Palace (3-2) hay Fulham (2-1) là minh chứng rõ nét.

Xét trên nhiều khía cạnh, Nottingham cũng chỉ được xếp vào diện bằng vai phải lứa với đội chủ nhà. Thậm chí, đội khách đang trải qua màn khởi đầu rất chật vật. Sau 7 trận, Forest mới thắng 1, hòa 2 và thua 4, đứng áp chót.

Áp lực đè nặng lên đôi vai tân HLV Oliver Glasner. Chiến lược gia người Áo cùng các học trò bước vào trận chiến trên sân Portman Road cùng mục tiêu phải thắng, hoặc chí ít cắt đứt mạch 3 thất bại.

Trong trường hợp tiếp tục trắng tay ra về, đó sẽ là kịch bản thảm họa. Bởi để thua những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Ipswich Town, Coventry hay Crystal Palace rõ ràng khó mang đến tín hiệu lạc quan.

Nếu phải tìm ra điểm sáng nhất, tiếp thêm tự tin cho đội khách, đó có lẽ nằm ở tiếng nói lịch sử. 6 lần chạm trán Ipswich Town gần đây, đội khách đều không thua, giành 4 thắng và 2 hòa.

Chạm trán đội chủ nhà đang sở hữu hàng thủ yếu kém thứ 2 tại giải (thủng lưới 15 bàn - trung bình hơn 2 bàn/trận), cơ hội kiếm điểm của thầy trò Glasner hoàn toàn khả thi.

Thông tin lực lượng Ipswich Town vs Nottingham

Ipswich Town: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Nottingham: Igor Jesus và Nicolo Savona vẫn đang trong quá trình dưỡng thương.

Đội hình dự kiến Ipswich Town vs Nottingham

Ipswich Town: Walton; O'Shea, Diop, Greaves; Ouattara, Florentino, Palacios, Davis; Maeda, Emersonn, Enciso

Nottingham: Sels; Cunha, Diomande, Murillo; Munoz, McAtee, Schlager, N Williams; Gibbs-White, Delap, Ndoye

Dự đoán: 1-1