Phong độ Ipswich Town vs Aston Villa

Không thể phủ nhận những nỗ lực đáng khen ngợi của Ipswich Town trên hành trình đã qua của Ngoại hạng Anh 2026/27. Dẫu vậy, để trụ lại sân chơi khắc nghiệt bậc nhất hành tinh, đoàn quân dưới trướng HLV Gary O'Neil có lẽ cần thể hiện bộ mặt thực dụng và lạnh lùng hơn.

Suốt 5 vòng đấu gần đây, đội chủ sân Portman Road đều không còn tìm thấy niềm vui chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 3. Mạch trận nghèo nàn đang dần đẩy Ipswich Town rơi tự do trên BXH. Trước vòng 12, "The Tractor Boys" đứng thứ 5 từ dưới lên và chỉ còn nhiều hơn vị trí gần nhất trong nhóm cầm đèn đỏ 2 điểm.

Trong bối cảnh những đối thủ xếp dưới như Nottingham, Sunderland đều đang có dấu hiệu khởi sắc, trong khi Man United có thừa nguồn lực để sớm thoát hiểm, sức ép tụt dốc càng đè nặng lên đôi vai Gary O'Neil cùng các học trò.

Không ít phân tích chiến thuật gần đây hướng trách nhiệm về O'Neil. Nhà cầm quân sinh năm 1983 dường như vẫn quá mải mê theo đuổi lối chơi cởi mở, thay vì ngồi lại, phân tích, thay đổi phong cách chặt chẽ, thực dụng, vốn phù hợp hơn với nguồn lực mình có trong tay.

Theo thống kê, Ipswich Town đang sở hữu hàng công tốt nhất trong top 12 đội cuối bảng (15 bàn). Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của đội chủ sân Portman Road cũng đã để lọt lưới tới 22 lần, tức chỉ xếp trên đội cuối bảng Crystal Palace (27 bàn).

Về phần mình, Aston Villa cũng đang trải qua chuỗi trận thất vọng. Kể từ sau chiến thắng 2-1 trước Man City cách đây 1 tháng, thầy trò HLV Unai Emery bất ngờ rơi vào trạng thái sa sút.

6 lần ra sân gần nhất, đội khách đều không còn biết thắng, chỉ hòa 3 và thua 3. Đáng chú ý, 4 chuyến xa nhà trong quãng thời gian kể trên, đội bóng thành Birmingham thua tới 3 và chỉ hòa 1, rơi vào cảnh tịt ngòi tới 3 trận.

Hiện tại, Aston Villa đứng thứ 12, có nhiều hơn Ipswich Town 3 điểm. Làm khách trên sân đối thủ khá "vừa miếng", McGinn cùng các đồng đội không ngần ngại đặt mục tiêu tìm lại nụ cười chiến thắng.

Trong 10 lần viếng thăm Portman Road gần đây, đội khách đều không thua, thu về 6 chiến thắng. Ngoài ra dưới triều đại Emery, Aston Villa cũng bất bại trong tất cả 22 trận đấu tại Ngoại hạng Anh trước các tân binh (15 thắng, 7 hòa).

Thông tin lực lượng Ipswich Town vs Aston Villa

Ipswich Town: Khả năng ra sân của hậu vệ trái Leif Davis còn chưa rõ ràng.

Aston Villa: Chưa có sự phục vụ của Amadou Onana và Matteo Ruggeri. Alejandro Garnacho khó ra sân do không được trọng dụng.

Đội hình dự kiến Ipswich Town vs Aston Villa

Ipswich Town: Walton; O'Shea, Diop, Greaves, Ouattara; Lukic, Palacios; Clarke, Enciso, Maeda; Emersonn

Aston Villa: Suzuki; Harwood-Bellis, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Goretzka; Alysson, McGinn, Manzambi; Jackson

Dự đoán: 1-2