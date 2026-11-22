Phong độ Hull City vs Brighton

Hull City khởi đầu mùa giải năm năm dưới nhiều ánh mắt nghi hoặc. Tuy nhiên, "Bầy hổ" đã khiến tất cả mắt tròn mắt dẹt khi lần lượt hạ gục Man United (2-0) và Coventry City (1-0) để thu về trọn vẹn 6 điểm.

Dẫu vậy, tuần trăng mật của tân binh này cũng nhanh chóng qua đi. Thầy trò HLV Sergej Jakirovic dần cảm nhận được mức độ khốc liệt của sân chơi danh giá nhất đảo quốc sương mù.

Suốt 8 vòng đấu tiếp theo, Hull City đều không còn tìm thấy nụ cười của kẻ chiến thắng. Cụ thể, đội chủ sân MKM hòa 5 và thua 3. Trong đó, 4/5 lần chia điểm diễn ra trên sân nhà. Thông số cho thấy yếu tố sân bãi đang thực sự trở thành điểm tựa quan trọng trên hành trình tìm kiếm tấm vé trụ hạng.

Tính từ đầu mùa, Hull City đang trở thành 1 trong 4 tập thể sở hữu thành tích bất bại trên sân nhà, bên cạnh Arsenal, Leeds và chính Brighton. Song cũng sẽ không quá ngạc nhiên nếu "Bầy hổ" đánh mất thống kê tích cực này sau trận chiến sắp tới.

Bởi đơn giản, Brighton hứa hẹn mang đến thử thách hoàn toàn khác so với những vị khách mà Ajayi và các đồng đội đã đón tiếp. Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Fabian Hurzeler, "Mòng biển" đang rất thăng hoa.

Sau tổng cộng 17 lần ra sân từ đầu mùa trên mọi đấu trường, Brighton mới thua 2, hòa 4 và thắng tới 11. Danh sách nạn nhân của đội khách có cả những cái tên đình đám như Man United (3-2), Arsenal (3-0) hay Man City (1-0).

Ở mùa giải thứ 3 dẫn dắt Brighton, Hurzeler dường như đã tìm ra công thức giúp đội nhà thi đấu ổn định hơn. Nhìn vào màn trình diễn đã qua của đội chủ sân Amex, dễ nhận thấy sự cân bằng được duy trì tốt hơn giữa tấn công và phòng ngự.

Nếu trước đây, Brighton thường xuyên thi đấu cởi mở, dẫn đến những trận thua đậm vì bị đối phương tung ra đòn hồi mã thương. Còn hiện tại, ngay cả phòng ngự, đội khách cũng đang làm rất tốt, với thành tích giữ sạch lưới 6 trận trong 7 lần ra sân gần nhất.

Thông số 26 bàn thắng (cao nhất giải) và 7 bàn thua, chỉ xếp sau Arsenal (5) ở khía cạnh phòng ngự đã nói thay tất cả.

Lối chơi ít sơ hở cũng trở thành chìa khóa giúp "Mòng biển" bay cao ngay cả khi hành quân xa nhà. Hai trận sân khách vừa qua đều chứng kiến Brighton lần lượt đả bại Man City và Getafe cùng tỷ số tối thiểu 1-0.

Màn khởi đầu tốt nhất kỷ nguyên Ngoại hạng Anh đang mở ra hy vọng vào một mùa giải thành công cho Pascal Gross cùng các đồng đội. Nhờ Man City bất ngờ để Fulham cầm hòa ngay tại Etihad, Brighton chắc chắn giữ vững vị trí thứ 2 sau vòng 11.

Thông tin lực lượng Hull City vs Brighton

Hull City: Mohamed Belloumi, Nobel Mendy và Charlie Hughes chưa chắc kịp bình phục. Matt Targett, Hidemasa Morita, Eliot Matazo và Ilyas Ansah đều đang phải dưỡng thương.

Brighton: Chỉ còn Kaoru Mitoma, Evan Ferguson, Stefanos Tzimas và Zadok Yohanna vẫn vắng mặt vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Hull City vs Brighton

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Mendy, Stroud; Belloumi, Gourna-Douath, Iroegbunam, Slater; McBurnie

Brighton: Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Chema, Gross; Gomez, Ayari, De Cuyper; Kostoulas

Dự đoán: 0-1