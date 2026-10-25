Nhận định trận đấu Hull City vs Brentford, 21h00 ngày 25.10: Bắt 'Hổ' tại hang

Phong độ Hull City vs Brentford

Sau màn khởi đầu như mơ, Hull City đã bắt đầu cảm nhận được những chông gai ở sân chơi danh giá nhất đảo quốc sương mù. Suốt 5 vòng đấu gần nhất, đoàn quân dưới trướng HLV Sergej Jakirovic đều không còn tìm thấy hương vị chiến thắng, chỉ hòa 3 và thua 2.

Dù đang đứng giữa BXH với 9 điểm, đội chủ sân MKM thực chất cũng mới nhiều hơn vị trí gần nhất trong nhóm cầm đèn đỏ 3 điểm. Chỉ cần một vài vòng đấu nhạt nhòa, Hull City hoàn toàn có thể sẽ rơi xuống gần hơn "vũng lầy" cuối bảng.

Khi ấy, sức ép xuống hạng đè nặng sẽ càng khiến tân binh này dễ rơi vào vòng xoáy khủng hoảng. Tất nhiên, đó là câu chuyện tương lai và kịch bản cũng có thể rẽ sang hướng khác, ngập tràn sắc màu lạc quan dành cho "Bầy Hổ".

Nhưng trước mắt, với phong độ đang có chiều hướng đi xuống, thầy trò HLV Jakirovic sẽ cần lo lắng nhiều hơn. Cuộc đón tiếp Brentford sẽ mang đến bài toán tương đối khó khăn bởi đối thủ thành London rõ ràng không dễ chơi.

Chuỗi 8 trận bất bại từ đầu mùa của "Bầy Ong" đã khép lại cách đây 1 tuần. Ngay tại sào huyệt Gtech Community, Brentford từng vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công ở cuối hiệp 1 của Lewis Potter. Nhưng tấm thẻ đỏ tai hại của Yarmoliuk sau đó không lâu đã phá hỏng tất cả.

Trong thế trận 10 đấu 11, những nỗ lực của thầy trò HLV Keith Andrews bất thành. Brentford thua ngược 1-2 trước Liverpool và chính thức nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay.

Dẫu vậy, đó cũng có thể được xem như một tai nạn với đội bóng thành London. Khả năng "Bầy Ong" nhanh chóng vực dậy hoàn toàn khả thi trong bối cảnh họ chỉ phải làm khách tại MKM cuối tuần này.

Những chuyến xa nhà đang không làm khó được Brentford. Cả 5 lần du đấu từ đầu mùa, đội khách đều bất bại, cầm chân thành công những đội chủ nhà khá cứng cựa như Leeds (1-1), Bournemouth (2-2) hay Aston Villa (2-2).

Chuỗi kết quả tích cực kể trên rõ ràng không hề may mắn. Bởi nếu tính chặng đường dài hơn, cả ở mùa giải năm ngoái, Brentford cũng mới thua 3, hòa 7 và thắng tới 9 sau 19 trận sân khách gần đây.

Ngoài ra, đoàn quân dưới trướng HLV Andrews còn mang theo một thống kê khác rất đáng chú ý khác. Cả 7 vòng đấu đã qua, các chân sút Brentford đều ghi bàn mở tỷ số. Nếu tiếp tục duy trì thói quen này, đội khách sẽ thực sự gây ra nhiều thách thức cho đội chủ nhà.

Thông tin lực lượng Hull City vs Brentford

Hull City: Chưa có sự phục vụ của Jack Butland, Charlie Hughes, Matt Targett, Eliot Matazo, Darko Gyabi và Ilyas Ansah.

Brentford: Chỉ còn Joshua Dasilva, Kaye Furo và Antoni Milambo tiếp tục quá trình dưỡng thương. Bộ đôi Yarmolyuk và Janelt ngồi ngoài vì án treo giò.

Đội hình dự kiến Hull City vs Brentford

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles; Belloumi, Iroegbunam, Slater, Thomas; McBurnie

Brentford: Kelleher; Kayode, Schuster, Ajer, Lewis-Potter; Jensen, Sangare; Anthony, Damsgaard, Schade; Thiago

Dự đoán: 1-2