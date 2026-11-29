Phong độ Hải Phòng vs Thể Công

Hải Phòng khởi đầu mùa giải năm nay không quá tệ. Dưới quyền chỉ đạo của HLV Đặng Văn Thành, đội bóng đất Cảng thắng 3, hòa 1 và thua 3, có trong tay 10 điểm, đứng hạng 6 và nhiều hơn khu vực xuống hạng 4 điểm.

Tuy nhiên, đang trong giai đoạn cần đến yếu tố ổn định, sân Lạch Tray bất ngờ chứng kiến sự thay đổi trên ghế nóng. Vì lý do cá nhân, HLV Đặng Văn Thành đột ngột xin từ chức.

Dylan Kerr, chiến lược gia từng 2 lần sắm vai "chữa cháy" cho Hải Phòng trong giai đoạn 2012-2014 được lựa chọn thay thế. Ban lãnh đạo đội bóng kỳ vọng sự hiểu biết về CLB và môi trường V.League của nhà cầm quân người Anh sẽ giúp duy trì được bộ mặt ổn định.

Ở trận ra mắt cách đây 1 tuần, tập thể dưới trướng HLV Dylan Kerr đã thi đấu không tệ. Dù phải làm khách tại Thiên Trường trước đội đầu bảng Nam Định, Hải Phòng vẫn có những tình huống lên bóng ấn tượng.

Chỉ đến khi phải thi đấu thiếu người do tấm thẻ đỏ của Thái Bảo ở phút 23, đội bóng thành phố hoa phượng đỏ mới buộc phải lùi sâu, chú tâm phòng ngự. Nhưng trước đội chủ nhà sở hữu phong độ thăng hoa, các học trò của Dylan Kerr đã không thể đứng vững và phải ra về cùng thất bại 1-2.

Điểm tích cực lớn nhất của Hải Phòng từ đầu mùa chắc chắn phải kể tới tiền đạo Milan Makaric. Chân sút từng góp công lớn giúp Đà Nẵng trụ hạng mùa trước đang tiếp tục tỏa sáng ở môi trường mới.

Trung phong người Serbia hiện dẫn đầu danh sách ghi bàn tại V.League 2026/27 với 8 pha lập công, đạt hiệu suất trung bình 1 bàn/trận. Thống kê thực sự ấn tượng nếu biết rằng toàn đội Thể Công mới ghi tổng cộng 7 bàn.

Ngoài kỹ năng săn bàn đáng nể, khả năng độc lập tác chiến của Makaric còn đặc biệt hữu dụng mỗi khi đội nhà chạm trán các đối thủ có xu hướng kiểm soát, áp đặt thế trận. Bởi chỉ cần một tình huống chuyển đổi trạng thái hợp lý, Makaric có thể trở thành điểm đến cho pha dứt điểm, hoặc tạo khoảng trống cho các vệ tinh khác băng lên.

Thể Công đang thực sự thiếu một mẫu tiền đạo như thế. Dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao, lối chơi của đội bóng áo lính lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Sau kỷ nguyên Velizar Popov, tân HLV Almeida Guilherme cũng chưa thể tạo ra dấu ấn khác biệt.

Thể Công vẫn đang phải chật vật kiếm tìm chiến thắng đầu tiên kể từ màn hạ gục tân binh Đồng Nai trong ngày khai màn V.League 2026/27. Tính ra, suốt 12 lần ra sân gần đây trên mọi đấu trường, đội bóng nhà binh đều không biết đến hương vị chiến thắng (hòa 6 và thua 6).

Trong 4 trận gần nhất, các chân sút Thể Công chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn. 5 chuyến xa nhà vừa qua, đội khách cũng chỉ 1 lần chọc thủng lưới cầu môn đối diện. Những thống kê thực sự rất đáng báo động với đương kim á quân V.League.

Thông tin lực lượng Hải Phòng vs Thể Công

Hải Phòng: Thái Bảo bị treo giò vì thẻ đỏ ở vòng đấu gần nhất.

Thể Công: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Hải Phòng vs Thể Công

Hải Phòng: Văn Toản; Tuấn Phong, Esteban Orozco, Vũ Tín, Văn Tuyến; Anh Tuấn, Camilo Minh Vasconcelos, Hữu Sơn, Minh Dĩ; Milan Makaric, Mpande

Thể Công: Văn Việt; Văn Nam, Lucas Alves, Tuấn Tài, Tiến Dũng, Việt Hưng; André Luiz, Ngọc Tân, Văn Khang, Hoàng Minh; Hernandes

Dự đoán: 1-1

Xem LPBank V.League 1-2026/27 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn