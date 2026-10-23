Nhận định trận đấu HAGL vs SLNA, 17h00 ngày 23.10: Phố Núi khó ngăn mạch bất bại

Phong độ HAGL vs SLNA

Sau 1 trận chuyển khẩu tạm xuống Quy Nhơn do mặt sân nhà xuống cấp vì điều kiện thời tiết, kể từ vòng 5, HAGL sẽ trở lại Pleiku. Ít nhất, lần hạ sơn bất đắc dĩ đó đã mang tới kỷ niệm đẹp cho thầy trò HLV Lê Quang Trãi.

Bởi số vốn 3 điểm HAGL giành được đều đến từ chiến thắng đậm đà 3-0 tại Quy Nhơn trước đối thủ trực tiếp Đà Nẵng. Trong khi 3 lần ra sân còn lại đều chứng kiến đội bóng phố Núi chịu cảnh tay trắng.

Trong đó, thất bại 3-4 trên sân Ninh Bình cách đây 1 tuần để lại nhiều nuối tiếc nhất. Ở phút 19, thời điểm tỷ số đang là 1-1, HAGL được thi đấu hơn người. Nhưng thay vì tận dụng tốt ưu thế lớn đó, Thanh Sơn cùng các đồng đội lại thúc thủ và cũng chỉ rời sân với 10 người.

Thành tích ghi 7 bàn sau 4 trận cho thấy hàng công HAGL đã phần nào đáp ứng được yêu cầu. Tuy nhiên, những non nớt, sai lầm trong khâu phòng ngự khiến chỉ nỗ lực chọc thủng lưới đối phương là chưa đủ mang về kết quả tích cực cho thầy trò HLV Quang Trãi.

Bước vào cuộc đón tiếp SLNA, đội chủ nhà đã thủng lưới 11 bàn, tương đương 2,75 bàn/trận. Nếu không thể khắc phục những sai sót nơi hệ thống phòng thủ, HAGL hoàn toàn có thể tiếp tục trắng tay trong ngày trở lại "tổ ấm" quen thuộc.

SLNA ở chặng đầu V.League 2026/27 như thể lột xác so với chính họ cách đây 1 năm. Thay vì canh cánh nỗi lo trụ hạng, đội bóng xứ Nghệ hiện hiên ngang đứng thứ 3 trên BXH, có trong tay 8 điểm (thắng 2 và hòa 2).

Tập thể từng chật vật giành giật điểm số nay lại là một trong hai gương mặt bất bại còn sót lại, bên cạnh đội đầu bảng Ninh Bình. Chiến công trước nhất có lẽ phải thuộc về HLV Văn Sỹ Sơn.

Dưới sự chỉ đạo của chiến lược gia sinh năm 1972, SLNA như thể được nâng cấp bản lĩnh. Dù chạm trán những đối thủ được đánh giá cao hơn như Hà Nội FC, CA TP.HCM hay Hà Tĩnh, đội chủ sân Vinh vẫn luôn nhập cuộc tự tin, sẵn sàng thi đấu sòng phẳng.

Một yếu tố quan trọng khác cũng giúp đội bóng xứ Nghệ duy trì mạch bất khả chiến bại từ đầu mùa. Đó là sự trưởng thành nhanh chóng của dàn cầu thủ trẻ như thủ thành Cao Văn Bình, Quang Vinh, Văn Quý, Nguyên Hoàng, Bá Quyền...

Tất nhiên, màn khởi đầu thăng hoa chưa đủ để khẳng định SLNA sẽ không bị đẩy trở lại đường đua trụ hạng hoặc giữ vững vị trí trong tốp đầu. Nhưng với lối chơi máu lửa, nhiệt huyết, đoàn quân dưới trướng HLV Văn Sỹ Sơn đang thực sự kéo người hâm mộ xứ Nghệ đến sân đông hơn.

Thông tin lực lượng HAGL vs SLNA

HAGL: Phước Bảo phải ngồi ngoài vì án treo giò.

SLNA: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến HAGL vs SLNA

HAGL: Trung Kiên, Châu Phi, Quang Huy, Julio Cesar, Thanh Sơn, Thanh Nhân, Matheus Lucas, Luann Augusto, Gia Bảo, Vĩnh Nguyên, Alves Reis

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Jairo Filho, Quang Vinh, Văn Quý, Văn Bắc, Luiz Guilherme, Quang Tú, Abdel Đức Vinh, Bruno

Dự đoán: 1-1