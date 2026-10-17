Nhận định trận đấu Hà Tĩnh vs SLNA, 18h00 ngày 17.10: Derby nảy lửa

Phong độ Hà Tĩnh vs SLNA

Nhờ được nâng cấp chất lượng đội hình, Hà Tĩnh càng dễ được phân vai "kẻ ngáng đường", sẵn sàng thách thức các ông lớn ở mùa giải năm nay. Chẳng nói đâu xa, ở vòng đấu gần nhất, đại diện miền Trung gây ấn tượng mạnh khi hạ gục chủ nhà Thể Công 3-1.

Ngoại trừ thời lượng kiểm soát bóng, Hà Tĩnh đều không lép vế, thậm chí nhỉnh hơn ở một vài thông số thống kê như dứt điểm, phạt góc, đá phạt. Cộng thêm chiến thắng 1-0 trước Đồng Nai ở vòng 2, thầy trò HLV Phan Như Thuật đã có trong tay 6 điểm, vươn lên đứng hạng 5.

Thất bại duy nhất từ đầu mùa của Hà Tĩnh đến ở vòng khai màn V.League 2026/27, khi thua ĐKVĐ CAHN 0-2. Trên thực tế, đó là trận đấu không tệ của đội khách đến từ núi Hồng và nếu may mắn hơn, họ đã có thể rời Hàng Đẫy cùng 1 điểm.

Lối chơi kỷ luật, dựa trên nền tảng chắc chắn nơi hàng phòng ngự, vẫn đang được đại diện miền Trung phát huy. Nhờ vậy, dù chạm trán bất kỳ đối thủ nào, Hà Tĩnh thường nhập cuộc với tâm thế rất tự tin. Có thể, thời lượng kiểm soát bóng không bằng nhưng số cơ hội dứt điểm về cầu môn đối diện quyết không chịu bị lấn át.

Nếu Hà Tĩnh tiếp tục được nể phục bởi bộ mặt ổn định xuyên suốt qua những mùa giải gần đây, SLNA lại khiến tất cả ngạc nhiên ở đầu mùa giải năm nay. Từ vị thế của CLB "đua trụ hạng", đội bóng xứ Nghệ đang tạo ra màn khởi đầu tốt nhất sau nhiều năm.

3 vòng đấu đã qua, SLNA chưa một lần phải nếm mùi chiến bại, giành 2 thắng và 1 hòa. Trong đó, màn đè bẹp cựu vương Hà Nội FC với tỷ số 4-1 ngay tại Hàng Đẫy thực sự mang đến cảm giác ngỡ ngàng.

Tính cả chiến thắng 2-0 trên sân Lâm Đồng ở vòng 1 cúp Quốc gia, thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn đang trải qua chuỗi 4 trận bất bại. Hiện tại, SLNA góp mặt ở vị trí thứ 3 với 7 điểm, chỉ kém ngôi đầu bảng 2 điểm.

Tất nhiên, còn quá sớm để người hâm mộ xứ Nghệ mơ mộng vào khả năng đua vô địch của đội nhà. Nhưng ít nhất, họ đang được tận hưởng niềm vui chiến thắng, thay vì nơm nớp âu lo.

Có lẽ đã từ khá lâu, derby Nghệ Tĩnh mới lại chứng kiến cả hai đại diện đều sở hữu bộ mặt thăng hoa khi xung trận. Liệu đôi bên sẽ gỡ bỏ thành công hình ảnh chặt chẽ, hòa nhã thường thấy (cả 6 lần đối đầu gần nhất không có quá 2 bàn/trận), để tạo nên một cuộc chiến hấp dẫn như kỳ vọng?

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs SLNA

Hà Tĩnh: Quốc Dân phải ngồi ngoài vì án treo giò.

SLNA: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs SLNA

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Viết Triều, Văn Đức, Duy Thường, Văn Lương, Luiz Soares, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene

SLNA: Văn Bình, Thanh Đức, Nguyên Hoàng, Văn Khánh, Khắc Ngọc, Bá Quyền, Abdel Đức Vĩnh, Onoja Joseph, Văn Quý, Luiz Da Silva, Bruno Pereira

Dự đoán: 1-1

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