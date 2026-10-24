Nhận định trận đấu Hà Tĩnh vs Hải Phòng, 18h00 ngày 24.10: Nối dài mạch bất bại

Phong độ Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Tĩnh đang có khởi đầu khá tốt với 2 thắng, 1 hòa và 1 bại sau 4 vòng đấu. Với 7 điểm, đại diện miền Trung hiện đứng thứ 6 trên BXH, tạo ra cách biệt 4 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ và kém ngôi đầu 3 điểm.

Màn xuất phát rất ổn tạo nền tảng để thầy trò HLV Phan Như Thuật hướng tới mục tiêu cao hơn ở mùa giải năm nay. Đây không phải đích đến quá xa vời trong bối cảnh đội bóng núi Hồng đang thực sự cho thấy sự ổn định trong cách tổ chức lối chơi.

Các tuyến có được sự đồng đều, kết nối trơn tru và những tân binh tỏ ra hòa nhập nhanh vào lối chơi chung toàn đội. Chỉ cần cải thiện đôi chút khả năng tập trung nơi hàng phòng ngự, tránh để kịch bản lọt lưới liên tiếp 2 bàn chỉ trong 4 phút như trận hòa 2-2 trước đối thủ láng giềng SLNA cách đây 1 tuần, Hà Tĩnh hoàn toàn đủ khả năng cán đích ở nửa trên BXH.

Đón tiếp Hải Phòng, lợi thế sân nhà trở thành điểm tựa giúp Hà Tĩnh tự tin hướng tới chiến thắng. Nếu đút túi thêm 3 điểm, đội chủ nhà sẽ tạo nên bước tiến vững vàng trong giai đoạn đầu mùa và không còn quá phải lo lắng cho nguy cơ rơi xuống khu vực nguy hiểm.

Nhưng để hoàn thành nhiệm vụ hứa hẹn không dễ dàng. Hải Phòng đang cho thấy bản thân không phải đối thủ dễ bị bắt nạt trong những chuyến xa nhà. Nên nhớ, tổng số 6 điểm đội bóng đất Cảng giành được đến lúc này đều đến từ mạch 2 chiến thắng gần đây trên sân khách.

Trong đó, màn đè bẹp chủ nhà Đà Nẵng 5-1 ở vòng đấu gần nhất như lời cảnh báo đanh thép thầy trò HLV Đặng Văn Thành muốn gửi tới Hà Tĩnh. Tinh thần đang lên cao cộng thêm quyết tâm chiến thắng để vượt qua chính đối thủ trên BXH, đội khách hứa hẹn mang theo tinh thần rực lửa như tại Chi Lăng cách đây 1 tuần.

Chuyến viếng thăm núi Hồng ở lượt về mùa trước, Hải Phòng từng phơi áo 0-1 bởi bàn thua duy nhất do tiền đạo Atshimene chọc thủng lưới phút 20. 4 mùa giải gần đây, đội khách đều không thể hưởng nụ cười chiến thắng trong những lần làm khách trước Hà Tĩnh (hòa 3, thua 1).

Nhưng nếu tính tổng thống kê đối đầu giữa đôi bên trong 5 mùa giải gần nhất, Hải Phòng vẫn đang tỏ ra nhỉnh hơn với 4 thắng, 4 hòa và 2 bại.

Thông tin lực lượng Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Tĩnh: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Hải Phòng: HLV Đặng Văn Thành có trong tay đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Hà Tĩnh vs Hải Phòng

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Văn Huy, Helerson, Việt Triều, Văn Đức, Duy Thường, Văn Lương, Luiz Antonio, Trung Nguyên, Floro Daniel, Atshimene

Hải Phòng: Văn Toản, Ngọc Tú, Esteban, Quốc Anh, Mạnh Dũng, Vũ Tín, Hữu Sơn, Minh Dĩ, Makaric, Tagueu, Mpande

Dự đoán: 2-1