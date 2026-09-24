Nhận định trận đấu Hà Lan vs Đức, 1h45 ngày 25.9: Klopp so tài Xavi

Phong độ Hà Lan vs Đức

Lượt trận mở màn vòng bảng UEFA Nations League 2026/27 chứng kiếm màn đọ sức tâm điểm giữa Hà Lan và Đức. Bên cạnh tầm vóc của hai cái tên giàu truyền thống tốp đầu châu Âu, cuộc đại chiến tại Johan Cruyff Arena còn thu hút sự chú ý bởi những kỳ vọng đổi thay từ băng ghế huấn luyện.

Sau khi đều phải dừng bước trên chấm luân lưu tại vòng 1/16 World Cup 2026, cả hai quyết định thay tướng. Jurgen Klopp được giao trọng trách vực dậy Die Mannschaft, trong khi trên băng ghế chỉ đạo của "Cơn lốc màu da cam", Xavi Hernandez cũng được tín nhiệm thay Ronald Koeman.

Đây mới là lần đầu tiên trong lịch sử, hai gương mặt lẫy lừng thử sức trên cương vị huấn luyện viên ĐTQG. Trước đó ở cấp CLB, cả hai đã gặt hái không ít vinh quang. Vốn kinh nghiệm phong phú và đẳng cấp ở vị trí thuyền trưởng đã được khẳng định, Klopp và Xavi đều được kỳ vọng sẽ đưa ánh hào quang quá khứ trở lại.

Thời điểm còn dẫn dắt Dortmund hay Liverpool, Klopp nổi danh nhờ phong cách Gegenpressing rực lửa. Lối chơi tổng lực cường độ cao nhiều khả năng sẽ được vị chiến lược gia lừng danh áp dụng. Song để lựa chọn một đội hình ưng ý, chỉ bao gồm những tuyển thủ mang quốc tịch Đức, hứa hẹn không phải nhiệm vụ dễ dàng.

Để chuẩn bị cho màn ra mắt, Kloppo ít nhiều gây bất ngờ khi triệu tập tới 44 cầu thủ, chia thành 2 đội hình nhằm sẵn sàng tham chiến UEFA Nations League. Theo đó, mỗi đội hình sẽ thi đấu 2 trong tổng số 4 trận.

Ngoài lịch thi đấu khá dày (4 trận trong 2 tuần), đây cũng được xem như cơ hội để nhà cầm quân 59 tuổi rà soát, đánh giá lực lượng, nhằm tìm ra các học trò phù hợp nhất với yêu cầu, ở cả khía cạnh chuyên môn lẫn tinh thần chiến đấu.

Về phần mình, Xavi Hernandez được kỳ vọng sẽ tạo nên một diện mạo mới, giàu sức sống hơn cho Hà Lan. Do đã thấm nhuần triết lý "tiki taka", huyền thoại của Barcelona và Tây Ban Nha hứa hẹn mang tới lối chơi kiểm soát, nhưng với tiết tấu nhanh hơn khi bóng luân chuyển sang 1/3 phần sân đối diện.

Lý thuyết là thế song thực tế mới chứng minh Klopp hay Xavi sẽ có màn ra mắt ấn tượng hơn. Kể từ 2022 đến nay, Đức chưa từng thất bại trước Hà Lan. Cụ thể, "Die Mannschaft" thắng 2 và hòa 2 trong 4 lần đụng độ "Lốc cam".

Do tính chất của UEFA Nations League không đặt quá nặng thành tích, cuộc so tài giữa hai ứng viên cạnh tranh ngôi đầu bảng A2 hứa hẹn cởi mở và hấp dẫn. Tại bảng đấu này, ngoài bộ đôi ông kẹ kể trên còn co sự hiện diện của Serbia và Hy Lạp.

Thông tin lực lượng Hà Lan vs Đức

Hà Lan: Thiếu vắng Donyell Malen, Mats Wieffer, Matthijs de Ligt, Xavi Simons và Justin Kluivert.

Đức: Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Nick Woltemade, Aleksandar Pavlovic và Said El Mala không có tên trong danh sách đợt tập trung đầu.

Đội hình dự kiến Hà Lan vs Đức

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Koopmeiners, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Brobbey, Gakpo

Đức: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Kimmich, Nmecha; Karl, Musiala, Schade; Havertz

Dự đoán: 2-2