Nhận định trận đấu Getafe vs Brighton, 3h00 ngày 6.11: Bản lĩnh ứng viên vô địch

Phong độ Getafe vs Brighton

Hành trình của Getafe ở chặng phân hạng Conference League 2026/27 đang diễn ra không mấy suôn sẻ. Ở trận ra quân, tập thể từng cán đích hạng 7 La Liga mùa trước chỉ kiếm được 1 điểm trên sân Universitatea Craiova (Romania).

Một tuần sau đó, dù được thi đấu trên sân nhà, thầy trò HLV José Bordalás vẫn bất ngờ thảm bại 2-5 trước FC Lugano (Thụy Sỹ). Với vỏn vẹn 1 điểm trong tay, Getafe hiện đứng hạng 30/36. Hành trình tìm kiếm tấm vé đi tiếp của đội chủ sân Coliseum hứa hẹn còn nhiều gian nan.

Đang trong tình trạng rất khát điểm, Getafe sẽ phải đón tiếp ứng viên hàng đầu cho ngôi vô địch. Chạm trán các vị khách mạnh đến từ nước Anh cũng đồng nghĩa hy vọng cải thiện thứ hạng và điểm số của đội chủ nhà vơi đi trông thấy.

Khá may mắn cho Getafe bởi trong khoảng gần 1 tuần trở lại đây, Mayoral và các đồng đội đã kịp cho thấy dấu hiệu khởi sắc bằng 2 chiến thắng gần đây. Trong đó, màn hạ gục Sevilla 3-1 ở vòng 11 La Liga trở thành cú hích tinh thần rất quan trọng, đồng thời giúp đội bóng ngoại ô thành Madrid vươn lên hạng 13 tạo ra cách biệt 2 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ.

Trong mùa giải gần nhất dự cúp châu Âu, Europa League 2019/20, Getafe từng vào đến vòng 1/8. Nếu muốn tái lập tối thiểu thành tích ấy ở Conference League 2026/27, thầy trò HLV Bordalás chắc chắn phải nỗ lực nhiều hơn nữa.

Chiều ngược lại, Brighton đang có thừa sự tự tin khi hành quân đến xứ sở đấu bò. Cuối tuần qua, "Mòng biển" đã trả sòng phẳng món nợ vay Man City bằng chiến thắng 1-0 ngay tại sào huyệt Etihad.

Trước đó ít ngày, đoàn quân dưới trướng HLV Fabian Hurzeler từng thua tiếc nuối trên chấm luân lưu cân não trước "Man Xanh" ở vòng 4 cúp Liên đoàn Anh. Giờ đây, Brighton đã chấm dứt chuỗi 3 trận không thắng và sẵn sàng tìm kiếm điểm số tối đa tiếp theo ở sân chơi châu lục.

Hiện tại, đội khách mới có 4 điểm. Trận hòa nhạt nhòa 0-0 trên sân Jablonec (CH Czech) ở lượt trận thứ 2 chắc chắn để lại không ít thất vọng. Nhưng một khi niềm tin chiến thắng đã quay trở lại, Pascal Gross cùng các đồng đội hứa hẹn sẽ không mắc sai lầm tương tự, dù Coliseum không thực sự là miền đất lành.

10 lần đón khách gần đây ở các giải đấu chính thức, Getafe mới thua 1, hòa 3 và thắng 6. Bên phía đối diện, Brighton cũng chỉ thua 1, hòa 2 và thắng 4 sau 7 chuyến du đấu vừa qua.

Thông tin lực lượng Getafe vs Brighton

Getafe: Không có sự phục vụ của Christantus Uche, Juanmi và Zaid Romero vì chấn thương.

Brighton: Thiếu vắng Stefanos Tzimas, Kaoru Mitoma, Femi Azeez, Zadok Yohanna và Evan Ferguson. Khả năng ra sân của Pascal Struijk và Ferdi Kadioglu còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Getafe vs Brighton

Getafe: Soria; Femenia, Abqar, Valou, Davinchi; Garcia, Djene, Francho, Alcantara; Mayoral, Azon

Brighton: Verbruggen; Costinha, Svoboda, Boscagli, Hadjam; Gross, Yalcouye; O'Riley, Hinshelwood, Osman; Rutter

Dự đoán: 1-2