Nhận định trận đấu Galatasaray vs Barcelona, 2h00 ngày 14.10: Nối dài mạch thăng hoa

Phong độ Galatasaray vs Barcelona

Ở đấu trường châu lục, Galatasaray chưa từng sánh ngang đẳng cấp với Barcelona. Ngoài số lượng danh hiệu, bề dày truyền thống, chất lượng nhân sự, thông số đối đầu cũng là chỉ số quan trọng khi đưa ra đánh giá về tương quan giữa 2 đội bóng.

Trong 5 lần gần đây chạm trán Barcelona, Galatasaray mới hòa 1 và thua tới 4. Đáng chú ý, cả 3 lần đón tiếp gã khổng lồ xứ Catalunya gần nhất, đội bóng giàu thành tích nhất Thổ Nhĩ Kỳ đều phải sắm vai kẻ chiến bại.

Dù đang dẫn đầu giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, khó nói phong độ từ đầu mùa của Galatasaray đạt mức thuyết phục. Trên BXH sân chơi quốc nội, đoàn quân dưới trướng HLV Okan Buruk chỉ đang hơn 4 đối thủ xếp dưới lần lượt 1, 2 và 3 điểm.

Thế nên, chỉ cần một cú sẩy chân, giống cách Leroy Sane và đồng đội bất ngờ thảm bại 0-4 dưới tay Trabzonspor ngay trước đợt FIFA Days vừa qua, ngôi đầu bảng hoàn toàn có thể đổi chủ.

Không những gặp thách thức trên hành trình bảo vệ ngôi vương quốc nội, Galatasaray còn đối diện bài toán tương đối nan giải ở Champions League. Ngay trận khai màn chặng phân hạng, ĐKVĐ Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc thủ 1-3 trên sân Sporting.

Trong bối cảnh phải đón tiếp Barcelona bách chiến bách thắng, kịch bản đội chủ sân Rams Park tiếp tục trắng tay rất dễ xảy ra. Thêm một thất bại nữa sẽ càng khiến cánh cửa vào vòng đấu loại trực tiếp của thầy trò Okan Buruk thêm hẹp lại.

Barcelona đơn giản quá mạnh và không bộc lộ nhiều yếu điểm. Một vài nỗi lo nơi hệ thống phòng ngự được HLV Hansi Flick và các cộng sự giải quyết bằng 2 phương án. Đầu tiên, sở hữu tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội cũng đồng nghĩa sức ép lên phần sân nhà giảm đi đáng kể.

Đặc biệt hơn, phong độ bùng nổ của hàng công, ở cả khía cạnh lối chơi tập thể lẫn sự xuất sắc của từng cá nhân, giúp Barcelona dễ bề "lấy công bù thủ". Nếu khung thành của Joan Garcia bị chọc thủng lưới 2 lần, Barca sẽ đáp trả tối thiểu gấp đôi.

Theo thống kê, ĐKVĐ La Liga đều thắng cách biệt ít nhất 2 bàn sau tổng cộng 9 lần ra sân từ đầu mùa. Lối chơi tấn công đa dạng, dựa trên nhiều mũi đột kích lợi hại giúp Barcelona thường xuyên tạo ra cơn mưa gôn về phía cầu môn đối diện.

Đến lúc này, mới chỉ 1 trận các chân sút Barca khiêm tốn ghi 2 bàn. 8 trận còn lại chứng kiến Lamine Yamal và đồng đội ghi 3 bàn (2 trận), 4 bàn (1 trận), 5 bàn (4 trận) và 7 bàn (1 trận).

Sự chênh lệch không nhỏ ở hai đầu chiến tuyến khiến điểm tựa sân nhà trở nên nhỏ bé trước tầm vóc và phong độ bay bổng hiện tại của thầy trò HLV Hansi Flick.

Thông tin lực lượng Galatasaray vs Barcelona

Galatasaray: Khả năng ra sân của Wilfried Singo chưa rõ ràng. Victor Osimhen được kỳ vọng kịp trở lại.

Barcelona: Raphinha là sự thiếu vắng đáng chú ý nhất.

Đội hình dự kiến Galatasaray vs Barcelona

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcelona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Dự đoán: 1-3