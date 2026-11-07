Nhận định trận đấu Fulham vs Newcastle, 22h00 ngày 7.11: Quyết chí vươn lên

Phong độ Fulham vs Newcastle

Bỏ lại sau lưng màn khởi đầu thảm họa khi chỉ kiếm nổi 2 điểm ở 6 vòng đầu, Fulham đang tự tin hướng đến mục tiêu leo lên nửa trên BXH. Nhờ thành tích đút túi 7 điểm ở 3 trận gần nhất, đội bóng thành London đã thoát khỏi vị trí bét bảng, vươn lên hạng 15.

Tất nhiên, khoảng cách chỉ 2 điểm đến nhóm cầm đèn đỏ còn tiềm ẩn quá nhiều nguy cơ. Thầy trò HLV Alvaro Arbeloa không được phép buông lỏng và cần tiếp tục lấy điểm tựa tinh thần đang hưng phấn nhằm nối dài mạch bất bại.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tỏ ra hài lòng khi các học trò ngày càng tin tưởng và nhuần nhuyễn hơn lối chơi ông xây dựng. Dù hàng công chưa thật sự bùng nổ, hệ thống phòng ngự lại trở thành điểm sáng của đội chủ sân Craven Cottage.

6 lần ra sân gần đây, Fulham mới lọt lưới 3 bàn. Đáng lưu ý, với tổng cộng 11 bàn thua phải nhận, "The Cottagers" cũng sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất trong nhóm 8 CLB đang đứng ở nửa cuối bảng.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle lại hành quân đến London cùng tâm trạng nhiều âu lo. Những tín hiệu lạc quan trong giai đoạn đầu cùng tân HLV Matthias Jaissle đang dần biến mất. 5 lần ra sân gần đây, đội khách đã thua tới 4.

Trong đó, cú đúp bại trận dưới tay Everton ở cả vòng 4 cúp Liên đoàn Anh lẫn vòng 9 Ngoại hạng Anh thực sự rất khó chấp nhận. Đã bắt đầu xuất hiện râm ran lời kêu gọi sa thải chiến lược gia trẻ tuổi người Đức.

Dù ban lãnh đạo sân St James' Park vẫn chưa phát đi động thái chính thức nào về chuỗi thành tích kém cỏi vừa qua, Jaissle cũng thừa hiểu tương lai của bản thân đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Chỉ cần thêm 1 hoặc 2 kết quả thất vọng nữa, sự kiên nhẫn dành cho ông có thể sẽ hết.

Newcastle hiện đứng thứ 13, hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 4 điểm. Dù đang đứng trên Fulham 2 bậc và 2 điểm nhiều hơn, thứ hạng chắc chắn khó phản ánh chính xác phong độ của hai đội ở thời điểm này.

Hai mùa giải gần nhất, Newcastle đều thua cách biệt 2 bàn trong chuyến viếng thăm sân Craven Cottage. Kịch bản tương tự không dễ lặp lại nhưng 3 điểm dành trọn cho đội chủ nhà không phải kết quả quá bất ngờ, nếu xét trên điểm rơi phong độ của đôi bên.

Thông tin lực lượng Fulham vs Newcastle

Fulham: Chỉ còn Tom Cairney chưa thể ra sân do chấn thương.

Newcastle: Joelinton, Jacob Ramsey, Tino Livramento và Ewen Jaouen đều vắng mặt vì các lý do khác nhau. Khả năng ra sân của Mathias Fernandez-Pardo và Lewis Miley vẫn cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Fulham vs Newcastle

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Newcastle: Hornicek; Dedic, Schar, Burn, Hall; Willock, Gonzalez; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Dự đoán: 2-1