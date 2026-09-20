Nhận định trận đấu Fulham vs Man United, 22h30 ngày 20.9: Tìm vui nơi 'miền đất hứa'

Phong độ Fulham vs Man United

Chuỗi phong độ thăng hoa cuối mùa giải năm ngoái giúp Michael Carrick tiếp tục được tin dùng trên băng ghế chỉ đạo Man United. Tuy nhiên, niềm tin ấy đang có dấu hiệu lung lay bởi chuỗi kết quả tệ hại của "Quỷ đỏ" trong vòng gần 1 tháng qua.

Sau khi bất ngờ thúc thủ 0-2 trước tân binh Hull ở ngày khai màn mùa giải mới, đội chủ sân Old Trafford kịp trấn an người hâm mộ bằng màn đè bẹp một tân binh khác là Ipswich Town với tỷ số 5-2.

Nhưng hai vòng đấu sau đó, nỗi thất vọng lại ùa về. Man United lần lượt để Everton cầm hòa 2-2, trước khi bị kình địch cùng thành phố Man City cho phơi áo 0-1 ngay tại Old Trafford. Điều đáng nói, thất bại diễn ra trong bối cảnh thầy trò HLV Carrick được chơi hơn người trong gần 70 phút.

Và cách đây ít ngày, Man United tiếp tục đày đọa tâm trí cổ động viên bằng thất bại cay đắng 2-3 trước Brighton. Đại gia thành Manchester nhập cuộc ấn tượng, chỉ mất 10 phút để vượt lên dẫn 2 bàn. Song một lần nữa, bộ mặt thiếu bản lĩnh khiến Man United tuột khỏi tay lợi thế lớn.

Thất bại 2-3 trước Brighton sớm chấm dứt hành trình của "Quỷ đỏ" ở đấu trường cúp Liên đoàn. Với nhiều đại gia khác, chiếc cúp "nước ngọt" chỉ được xem như mục tiêu thứ yếu. Tuy nhiên với tập thể đang khát danh hiệu như Man United, đây hoàn toàn có thể là sân chơi cứu cánh cho cả mùa giải.

Song trước khi nghĩ đến một danh hiệu giải tỏa, HLV Carrick vẫn cần tập trung giải quyết những vấn đề tồn đọng hiện tại, qua đó giúp đội nhà cải thiện thành tích nghèo nàn, đồng thời tự cứu lấy chiếc ghế đang ngồi.

Trong bối cảnh sức ép đang đè nặng lên đôi vai Carrick, người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, Alvaro Arbeloa, cũng không ở tình cảnh khá khẩm hơn. Chiến lược gia người Tây Ban Nha chắc chắn chưa thể khiến người hâm mộ sân Craven Cottage nguôi ngoai nỗi nhớ Marco Silva.

Phải đến vòng đấu thứ 4, Fulham mới giành được điểm số đầu tay nhờ trận hòa nhạt 0-0 tại Anfield cách đây 1 tuần. Trước đó, đội bóng thành London trắng tay sau cả 3 vòng đầu, với những thất bại trước Chelsea Sunderland và Crystal Palace.

Tiếp đón Man United đang rối bời mang tới cơ hội nhất định để đội bóng thành London hy vọng kiếm thêm điểm số. Nhưng "Quỷ đỏ" lại được xem như khắc tinh với đội chủ nhà. 42 lần đụng độ gần nhất giữa đôi bên, Fulham mới thắng 4, hòa 8 và thua tới 30.

Thậm chí, sân nhà cũng không mang đến điểm tựa vững vàng dành cho Fulham. 9 lần tiếp đón đại gia thành Manchester gần đây, đội chủ nhà chỉ hòa 1 và thua tới 8.

Thông tin lực lượng Fulham vs Man United

Fulham: Kenny Tete là cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương vốn đã có Tom Cairney và Ryan Sessegnon.

Man United: Manuel Ugarte, Tom Heaton, Matthijs de Ligt và Amad Diallo chưa thể trở lại sau chấn thương.

Đội hình dự kiến Fulham vs Man United

Fulham: Leno; Castagne, Affengruber, Bassey, Robinson; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Man United: Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Mainoo, Tielemans; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Dự đoán: 1-2