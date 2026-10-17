Nhận định trận đấu Fulham vs Hull City, 21h00 ngày 17.10: Chủ nhà khát thắng

Phong độ Fulham vs Hull City

Sau nửa thập kỷ lèo lái Fulham thành công, HLV Marco Silva đã rời đi. Nhiệm vụ kế thừa và phát huy di sản do chiến lược gia người Bồ Đào Nha để lại được trao vào tay Alvaro Arbeloa, nhà cầm quân vốn chưa có quá nhiều kinh nghiệm ngồi ghế nóng.

Và những bước hành trình đầu tiên của cựu hậu vệ Liverpool và Real Madrid tại môi trường Ngoại hạng Anh nhanh chóng xuất hiện nhiều thử thách. Sau 6 vòng đấu, Fulham của ông thầy người Tây Ban Nha yên vị nơi đáy bảng xếp hạng.

Đội chủ sân Craven Cottage chưa thắng nổi trận nào, hòa 2, thua 4, ghi 6 và thủng lưới 10 bàn. Trên thực tế, đoàn quân dưới trướng Arbeloa thi đấu không quá tệ, ít nhất xét về mặt thế trận.

Ở vòng 5 và 6, Fulham thậm chí gây ấn tượng khi cầm chân bộ đôi ông lớn Liverpool (0-0) và Man United (1-1). Hai lần ra sân gần nhất, "The Cottagers" từng tiến rất gần đến chiến thắng nhưng cuối cùng lại để vuột khỏi tay đáng tiếc bởi bàn thua ở những phút cuối.

Thông số đó cũng chỉ ra rằng Fulham đang gặp vấn đề ở khâu duy trì sự tập trung trong các thời điểm nhạy cảm. Nếu muốn cải thiện kết quả và thứ hạng, Berge, Iwobi, King, Bassey, Tete... cần bản lĩnh và lạnh lùng hơn khi đối diện sức ép.

Arbeloa đang chịu áp lực lớn. Trong vòng 3 vòng đấu tới, Fulham sẽ lần lượt đụng độ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất trụ hạng như Hull City, Coventry City hay Aston Villa. Trừ phi gặt hái kết quả tích cực và đưa đội bóng thoát khỏi cuối bảng, bằng không, trát sa thải đầu tiên ở Ngoại hạng Anh năm nay rất dễ xuất hiện ở Craven Cottage.

Sắm vai tân binh nhưng Hull City đang có khởi đầu rất tốt. Sau 6 vòng đấu, đội khách mới thua 1, hòa 3 và thắng 2, thành tích đủ giúp họ đang có được vị trí thứ 8 an toàn.

Dù xếp cuối bảng ở thông số thời lượng kiểm soát bóng, lối chơi phòng ngự và chuyển đổi trạng thái vẫn đang mang lại thành công cho đoàn quân dưới trướng HLV Sergej Jakirovic.

Dẫu vậy, phải hành quân đến London cuối tuần này để chạm trán đội chủ nhà đang rất khát khao tìm kiếm chiến thắng đầu tay, nguy cơ thất bại vẫn hiển hiện trước mắt "Bầy Hổ". 3 chuyến xa nhà gần đây, Hull City mới hòa 1 và thua 2.

Thông tin lực lượng Fulham vs Hull City

Fulham: Khả năng ra sân của Antonee Robinson và Tom Cairney cần đánh giá thêm.

Hull City: Nobel Mendy gia nhập danh sách chấn thương cùng Mohamed-Ali Cho, Eliot Matazo, Ilyas Ansah, Jack Butland, Darko Gyabi, Charlie Hughes và Lucas Gourna-Douath.

Đội hình dự kiến Fulham vs Hull City

Fulham: Leno; Tete, Affengruber, Bassey, Sessegnon; Berge, Charles; Bobb, King, Iwobi; Garcia

Hull City: Tzolakis; Coyle, Ajayi, Egan, Herrington, Giles; Belloumi, Crooks, Slater, Thomas; McBurnie

Dự đoán: 1-0