Nhận định trận đấu Fulham vs Crystal Palace, 2h45 ngày 29.10: Derby đổi chiều

Phong độ Fulham vs Crystal Palace

Để tiến vào vòng 4 cúp Liên đoàn, Fulham từng để lại sau lưng 2 đối thủ thành London. Đó là những chiến thắng trước AFC Wimbledon (3-0) và West Ham (3-2). Lá thăm may rủi một lần nữa run rủi đội chủ sân Craven Cottage phải đụng độ 1 gương mặt cùng thành phố.

Crystal Palace có thể được xem là khắc tinh với Fulham ở những trận derby London trong vòng gần 2 năm qua. Cụ thể, 6 lần chạm trán gần đây giữa đôi bên, "The Eagles" đều không nếm mùi chiến bại, thu về tới 5 thắng và 1 hòa.

Đáng chú ý hơn, cả 4 lần gần nhất viếng thăm sào huyệt của đối thủ láng giềng, Palace đều ra về cùng nụ cười chiến thắng. Dẫu vậy ở thời điển hiện tại, khả năng đội khách tiếp tục nối dài mạch ca khúc khải hoàn trước Fulham lại không được đánh giá quá cao.

Phong độ của Crystal Palace đang khá tệ. 4 lần ra sân vừa qua chứng kiến đoàn quân dưới trướng HLV Pierre Sage thua tới 3 và hòa 1. Hàng phòng ngự kém cỏi đang trở thành tử huyệt khiến "Bầy đại bàng" lao đao.

4 trận gần nhất, hệ thống phòng thủ của Crystal Palace đã để lọt lưới tới 12 bàn, tương đương 3 bàn mỗi trận. Cần biết rằng đối thủ của đội chủ sân Selhurst Park không phải những tên tuổi quá lớn, chỉ là Lyon, Brighton, Besiktas và Newcastle.

Thêm một thông số quan trọng khác cho thấy Crystal Palace khó giật vé tứ kết. Đó là bản lĩnh trong những chuyến xa nhà. 10 trận sân khách gần nhất ở các giải đấu chính thức, Palace chỉ thắng vỏn vẹn 1, hòa 3 và thua tới 6, thủng lưới tối thiểu 2 bàn ở 9/10 trận.

Bộ mặt tệ hại của đối thủ mang đến hy vọng đòi nợ cho Fulham. Đội chủ nhà đang có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt với mạch 2 chiến thắng gần đây. Nhờ cú đúp thắng tối thiểu 1-0 trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Coventry City hay Hull City, Fulham lần đầu thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Tinh thần đang lên cao và lợi thế sân nhà, thầy trò HLV Alvaro Arbeloa có thừa tự tin để giúp đội nhà thay đổi chuỗi trận nghèo nàn mỗi khi đụng độ Crystal Palace. Chiều ngược lại, sức ép đè nặng lên đôi vai HLV Pierre Sage. Áp lực sa thải có thể sẽ khiến nhà cầm quân người Pháp lựa chọn chiến thuật thận trọng.

Dẫu vậy, hệ thống phòng ngự còn nhiều kẽ hở của Crystal Palace rất có thể sẽ lại báo hại đội nhà và khiến chiếc ghế nóng tại sân Selhurst Park lung lay dữ dội.

Thông tin lực lượng Fulham vs Crystal Palace

Fulham: Ryan Sessegnon vắng mặt vì án treo giò. Khả năng ra sân của Emile Smith Rowe còn bỏ ngỏ.

Crystal Palace: Chưa có sự phục vụ của Chadi Riad, Takehiro Tomiyasu và Quinten Timber. Trường hợp chấn thương của Jorgen Strand Larsen và Ismaila Sarr cần đánh giá thêm.

Đội hình dự kiến Fulham vs Crystal Palace

Fulham: Lecomte; Tete, Anderson, Bassey, Robinson; Charles, Berge; Kevin, King, Palacios; Muniz

Crystal Palace: Benitez; Lerma, Ahanor, Richards; Mingueza, Wharton, Hughes, Chilwell; McNeil, Guessand; Nketiah

Dự đoán: 1-1 (Fulham thắng luân lưu)