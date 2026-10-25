Nhận định trận đấu Freiburg vs Bayern Munich, 23h30 ngày 25.10: Bản lĩnh nhà vô địch

Phong độ Freiburg vs Bayern Munich

Freiburg không có sự chuẩn bị tốt về mặt tinh thần trước trận chiến "lớn nhất mùa giải". Hai lần ra sân gần nhất đều chứng kiến đoàn quân dưới trướng HLV Julian Schuster lần lượt thúc thủ trên sân Bayer Leverkusen (1-2) và AS Monaco (0-3).

Trước khi trải qua một tuần đáng quên, Freiburg đã hưởng quãng thời gian trăng mật ngọt ngào kể từ sau vạch xuất phát. Đội chủ sân Europa-Park thắng tới 9 và chỉ hòa 1 trong 10 trận đấu đầu mùa.

Nhưng soi xét kỹ lưỡng, mạch bất bại của Freiburg cũng một phần bởi họ chưa phải đụng độ đối thủ thật sự rắn mặt. Phải đến hai lần ra sân gần nhất, Matanovic và các đồng đội mới thực sự đối diện với những thách thức đủ lớn, để rồi liên tiếp gục ngã.

Ít nhất, Freiburg bước vào cuộc đón tiếp Bayern Munich với điểm tựa sân nhà. Trong cả 5 lần đón khách từ đầu mùa, thầy trò HLV Schuster đều toàn thắng, ghi tới 18 và chỉ lọt lưới 5 bàn. Thống kê rất ấn tượng và cũng sẽ là lời cảnh báo gửi đến đại gia thành Munich.

Bayern hiện không còn mang bộ mặt bách chiến bách thắng. 4 trận gần nhất, nhà ĐKVĐ Bundesliga chỉ thắng 1 và hòa 3. Màn "hủy diệt" RB Leipzig 6-1 cách đây 1 tuần dù giúp thầy trò HLV Vincent Kompany chiếm vị trí đỉnh bảng quen thuộc, vẫn trở nên nhạt nhòa do đứng trong chuỗi kết quả thất vọng.

Dễ nhận thấy điểm yếu chí tử khiến Bayern Munich không đạt thành tích như kỳ vọng nằm cả ở khâu phòng ngự. 4 lần ra sân vừa qua, hàng phòng thủ của đội chủ sân Allianz đều không thể giữ sạch lưới.

Ngay cả những đối thủ hoàn toàn dưới cơ như Augsburg hay Viking cũng đều lần lượt ghi tới 2 và 3 bàn vào lưới Bayern. Tuyến phòng ngự bộc lộc quá nhiều sơ hở, việc Bayern Munich phải đón nhận chỉ trích từ người hâm mộ, càng khiến áp lực đè nặng lên vai những Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic...

Phong độ không tốt khi xa nhà (hòa 3 và chỉ thắng 1 trong 4 trận sân khách gần đây) cũng mang tới không ít ánh mắt hoài nghi hướng về phía thầy trò Kompany trước chuyến viếng thăm Europa-Park. Bất chấp đối thủ bên kia chiến tuyến được xem như "con mồi" yêu thích của đội khách.

10 lần chạm trán Freiburg gần đây, Bayern Munich đã thắng tới 8, hòa 1 và mới thua 1. Ngoài ra, 20 lần gần nhất làm khách tại Europa-Park, đại gia thành Munich cũng thắng tới 14, hòa 5 và chỉ thua 1.

Ở đấu trường quốc nội, Bayern thường thể hiện bản lĩnh rất đúng lúc mỗi khi đứng trước áp lực. Cuối tuần này, thầy trò HLV Kompany rất có thể sẽ lại phô diễn sức mạnh.

Thông tin lực lượng Freiburg vs Bayern Munich

Freiburg: Đầy đủ lực lượng.

Bayern Munich: Luis Diaz là gương mặt đáng chú ý nhất không thể ra sân vì chấn thương.

Đội hình dự kiến Freiburg vs Bayern Munich

Freiburg: Backhaus; Treu, Ginter, Lienhart, Makengo; Eggestein, Engelhardt; Beste, Suzuki, Scherhant; Matanovic

Bayern Munich: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Brown; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Davies; Kane

Dự đoán: 2-4