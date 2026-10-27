Nhận định trận đấu Fleetwood Town vs Arsenal, 3h00 ngày 28.10: Vé khó thoát khỏi tay 'Pháo'

Phong độ Fleetwood Town vs Arsenal

Vòng 4 cúp Liên đoàn chứng kiến màn đối đầu chênh lệch nhất tại sân Highbury. Fleetwood Town - đội bóng đang chơi tại League 2 (tương đương hạng 4 Anh) và là gương mặt có thứ hạng thấp nhất chưa bị loại - sẽ đối đầu Arsenal, đương kim vô địch Ngoại hạng Anh.

Độ vênh quá lớn giữa đôi bờ chiến tuyến khó cho ra đáp án nào khác ngoài chiến thắng nghiêng về phía kẻ mạnh hơn. Sau thất bại gây sốc 0-3 trong chuyến làm khách trước Brighton cách đây hơn 1 tháng, thầy trò HLV Mikel Arteta không hề tỏ ra nao núng.

Arsenal phản ứng tích cực bằng chuỗi 5 trận bất bại gần nhất, bao gồm 4 chiến thắng và kết quả hòa 2-2 trên sân Bayern Munich. Rõ ràng xét về yếu tố ổn định trong dài hạn, "Pháo thủ" thành London vẫn đang làm rất tốt.

Đội khách hành quân đến Highbury cùng tinh thần hưng phấn. Cuối tuần qua, nhờ chiến thắng 2-0 trước Everton đồng thời Man City bất ngờ thúc thủ dưới tay Aston Villa, Arsenal đã san bằng điểm số với ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu dày đặc chắc chắn buộc HLV Arteta phải thực hiện kế hoạch xoay tua. Nhưng đây không phải vấn đề đáng ngại trong bối cảnh chiến lược gia người Tây Ban Nha sở hữu chiều sâu lực lượng ấn tượng.

Ngay cả khi tung ra sân đội hình B, đại gia thành London vẫn thừa sức tạo ra thế trận áp đảo. Nhất là đối thủ sắp tới thua xa về đẳng cấp lẫn phong độ.

Fleetwood Town hiện đứng hạng 18/24 tại League 2 cùng thành tích 3 thắng, 5 hòa và 5 bại. 7 vòng đấu gần đây, đoàn quân dưới trướng HLV Matt Lawlor đã thua tới 5, hòa 1 và chỉ thắng 1.

Sân nhà đang trở thành điểm tựa quan trọng của Fleetwood Town. Đội chủ nhà mới thua 1, hòa 3 và thắng 6 sau 10 lần đón khách từ đầu mùa. Trong đó, chiến thắng 1-0 ở cuộc đón tiếp đối thủ đang chơi tại Championship (Hạng nhất Anh) Sheffield United tại vòng 3 cúp Liên đoàn gây ấn tượng mạnh nhất.

Nhưng Arsenal sẽ mang đến thử thách hoàn toàn khác, dạng thách thức cực đại khiến đội chủ nhà rất khó vượt qua. Dù thường xuyên tiến sâu tại cúp Liên đoàn, "The Gunners" vẫn chưa giành chức vô địch nào kể từ thời điểm đánh bại Sheffield Wednesday ở trận chung kết năm 1993.

Trải qua hơn 3 thập kỷ trắng tay và 4 lần về nhì, Arsenal càng có lý do để quyết tâm chinh phục danh hiệu này. Fleetwood Town rõ ràng chưa phải cái tên đủ sức ngăn cản hành trình của thầy trò Arteta.

Thông tin lực lượng Fleetwood Town vs Arsenal

Fleetwood Town: Lewis McCann lĩnh án treo giò. Kane Thompson-Sommers và Andy Cannon đang dưỡng thương.

Arsenal: Riccardo Calafiori trở thành cái tên mới nhất gia nhập danh sách chấn thương cùng Bukayo Saka, William Saliba và Christos Tzolis.

Đội hình dự kiến Fleetwood Town vs Arsenal

Fleetwood Town: Lynch; Rooney, Bennett, Potter; Cirino, McLean, Neal, Helm, Andrew; Coughlan, Evans

Arsenal: Kepa; Timber, Salmon, Mosquera, Hincapie; Zubimendi, Lewis-Skelly; Dowman, Merino, Eze; Harriman-Annous

Dự đoán: 0-3