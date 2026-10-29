Nhận định trận đấu Everton vs Newcastle, 2h45 ngày 30.10: Kéo nhau vào loạt 'đấu súng'?

Phong độ Everton vs Newcastle

Đầu mùa giải năm nay, Everton có màn khởi đầu khá ấn tượng. Đội chủ sân Hill Dickinson sở hữu chuỗi 8 trận bất bại, thu về 4 thắng và 4 hòa. Dẫu vậy, tiềm lực có hạn khiến đội bóng thành phố cảng không thể kéo dài quá lâu "tuần trăng mật".

Hai lần ra sân gần nhất, Everton liên tiếp gục ngã với cùng tỷ số 0-2 trước Chelsea và Arsenal. Chỉ kiếm được 1 điểm từ 3 vòng đấu vừa qua, đoàn quân dưới trướng HLV David Moyes tụt xuống hạng 11 Ngoại hạng Anh, nhưng vẫn nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ khoảng cách 4 điểm.

Những mặt hạn chế của Everton đã bộc lộ ở các trận đấu gần đây. Hàng công vốn thiếu hụt gương mặt thật sự chất lượng ảnh hướng đáng kể tới khả năng xuyên thủng phòng tuyến đối diện. Tại Premier League, hiện chỉ 3 đội cuối bảng ghi ít bàn thắng hơn Everton (8).

Với bộ khung nhân sự đang có, HLV Moyes thực sự gặp khó trong nỗ lực đưa đội nhà giành vé dự cúp châu Âu. Có lẽ, mục tiêu thiết thực hơn "The Toffees" hướng đến sẽ là suất trụ hạng và tiến càng sâu càng tốt ở các đấu trường cúp.

Chỉ tính riêng tại cúp Liên đoàn, các CLB do HLV David Moyes dẫn dắt đã bị loại ở 7/10 trận gần nhất khi đụng độ đối thủ đến từ Premier League. Thống kê cho thấy nhiệm vụ đưa Everton lần thứ 2 trong vòng 6 năm qua giành vé vào tứ kết hứa hẹn nhiều chông gai.

Bên kia chiến tuyến, Newcastle kịp lấy lại tinh thần trước chuyến hành quân đến Merseyside. Cuối tuần qua, chiến thắng 2-0 trên sân Crystal Palace giúp sức ép đè nặng lên vai tân HLV Matthias Jaissle và các học trò phần nào được giải tỏa.

Lúc này tại Ngoại hạng Anh, Newcastle vươn lên hạng 8, kém top 5 khoảng cách 2 điểm, đồng thời hơn nhóm cầm đèn đỏ 5 điểm. Nỗi lo rơi xuống khu vực nguy hiểm đã phần nào được dẹp yên, Anthony Elanga và các đồng đội có thể tập trung chiến đấu cho tấm vé vào tứ kết.

Phải thi đấu trên sân khách nhưng Newcastle sở hữu những thông số rất lạc quan. Kể từ mùa 2022/23, không tập thể nào thắng nhiều trận tại cúp Liên đoàn Anh hơn Newcastle (18). Ngoài ra, đội khách cũng giành chiến thắng cả 7 trận gần nhất trong khuôn khổ vòng 4 "cúp nước ngọt".

Lần cuối cùng Newcastle bị loại ở cùng giai đoạn này đã cách đây hơn 1 thập kỷ, khi gục ngã dưới tay Man City mùa 2013/14. Vượt qua Everton cũng đồng nghĩa đội bóng vùng Đông bắc sẽ trải qua mùa giải thứ 5 liên tiếp góp mặt ở tứ kết.

Thông tin lực lượng Everton vs Newcastle

Everton: Chưa có sự phục vụ của Jarrad Branthwaite. Khả năng ra sân của tiền vệ sáng tạo Jack Grealish cũng cần đánh giá thêm.

Newcastle: Tino Livramento và Ewen Jaouen vẫn trong quá trình dưỡng thương. Matias Fernandez-Pardo và Lewis Miley chưa có nền tảng thể lực tốt nhất.

Đội hình dự kiến Everton vs Newcastle

Everton: Pickford; Maitland-Niles, O'Brien, Keane, Mykolenko; Hackney, Armstrong; Dibling, Alcaraz, George; Barry

Newcastle: Hornicek; Dedic, Thiaw, Botman, Hall; Gonzalez, Ramsey; Elanga, Wissa, Barnes; Osula

Dự đoán: 1-1 (Newcastle thắng luân lưu)