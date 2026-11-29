Phong độ Everton vs Liverpool

Trong khoảng 2 mùa giải trở lại đây, Liverpool tỏ ra chiếm ưu thế ở những trận derby Merseyside. Cụ thể, "The Kop" thắng 3 và hòa 1 sau 4 lần đụng độ đối thủ cùng thành phố.

Dẫu vậy, màn nội chiến thành phố cảng chưa bao giờ thiếu đi bầu không khí nóng bỏng. Dù thường bước vào trận đấu cùng tâm thế chiếu trên, Liverpool cũng không ít lần gặp khó, đặc biệt ở những lần viếng thăm sào huyệt của Everton.

14 lần gần đây hành quân đến sân nhà của đối thủ láng giềng, "Lữ đoàn đỏ" mới thắng 3, hòa 10 và thua 1. Thống kê phần nào lột tả mức độ quyết liệt và máu lửa của "nửa xanh" mỗi khi đón tiếp "nửa đỏ".

Trận derby cuối tuần này có thể cũng sẽ mang đến thách thức chông gai dành cho Liverpool. Everton dưới triều đại HLV David Moyes đang trình diễn bộ mặt thực dụng và không dễ chịu khuất phục.

Giai đoạn đầu mùa, "The Toffees" từng sở hữu chuỗi 8 trận bất bại. Dù đã bắt đầu phải làm quen nhiều hơn với những lần ra sân tay trắng, điển hình như trận thua đậm 0-4 trên sân Brentford cách đây 1 tuần, điểm tựa sân nhà vẫn đang đóng vai trò quan trọng với đoàn quân dưới trướng David Moyes.

7 lần đón khách từ đầu mùa, Everton mới thua 1, hòa 1 và thắng tới 5. Song đáng chú ý, cả 2 lần đội chủ nhà mất điểm tại Hill Dickinson đều trước các gương mặt trong nhóm Big Six là Chelsea (0-2) và Man United (2-2).

Liverpool hoàn toàn đủ khả năng khiến Everton thêm một lần quỵ gối ngay tại sào huyệt. Đội khách lúc này sở hữu phong độ rất thăng hoa, toàn thắng cả 3 trận gần nhất, ghi 10 và thủng lưới vỏn vẹn 1 bàn.

Những chuyến xa nhà đang không thể làm khó được thầy trò HLV Andoni Iraola. 7 chuyến du đấu gần đây, Liverpool thắng tới 6 và chỉ thua 1. Màn trình diễn chói sáng của dàn sao trên hàng công như Isak, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Ngumoha, Szoboszlai khiến đại gia thành phố cảng trở nên đáng gờm.

Nhưng không chỉ tấn công, hệ thống phòng ngự của Liverpool cũng được tổ chức bài bản, chặt chẽ hơn. Trước vòng 12, đội chủ sân Anfield mới thủng lưới 10 bàn, thành tích phòng thủ chỉ xếp sau Arsenal (7), Brighton và Leeds (9).

Nhờ phong độ khởi sắc, Liverpool đang vươn lên mạnh mẽ trên BXH. Trong bối cảnh Man City đang khủng hoảng sa sút, Brighton khó đủ lực đua đường dài, The Kop được kỳ vọng sẽ trở thành đối thủ xứng tầm, sẵn sàng cạnh tranh ngôi đầu cùng Arsenal.

Để thực sự chứng minh bản thân có thể đua tranh chức vô địch, Liverpool cần thể hiện bộ mặt ấn tượng ở những trận chiến khó khăn. Derby Merseyside là ví dụ điển hình. Nếu thắng, thầy trò Iraola tối thiểu giữ vững cách biệt 7 điểm đến ngôi đầu, đồng thời duy trì trạng thái thăng hoa, sẵn sàng bước vào hành trình gian nan, với lịch thi đấu dày đặc phía trước.

Thông tin lực lượng Everton vs Liverpool

Everton: Không có sự phục vụ của trung vệ đội trưởng James Tarkowski vì án treo giò.

Liverpool: Thiếu vắng Cody Gakpo, Conor Bradley, Giovanni Leoni và Hugo Ekitike do chấn thương. Khả năng ra sân của Victor Munoz và Ryan Gravenberch còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến Everton vs Liverpool

Everton: Pickford; O'Brien, Keane, Branthwaite, Mykolenko; Garner, Armstrong; Rohl, Dewsbury-Hall, George; Barry

Liverpool: Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Szoboszlai, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak

Dự đoán: 1-2