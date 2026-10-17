Nhận định trận đấu Everton vs Chelsea, 18h30 ngày 17.10: Gặp khó nơi đất khách

Phong độ Everton vs Chelsea

Everton bước vào mùa giải năm nay dưới không ít ánh mắt hoài nghi. Sau khi phiên chợ mua sắm mùa hè đóng cửa, đội chủ sân Hill Dickinson thậm chí đối diện bài toán thiếu hụt lực lượng, đặc biệt trên hàng công.

Dẫu vậy, nhờ tài liệu cơm gắp mắm của HLV David Moyes, Everton đang chơi rất ổn. Trước vòng 7, đội bóng thành phố cảng đang là 1 trong 3 cái tên chưa phải nếm mùi chiến bại, bên cạnh Man City và Brentford.

Không có trong tay bộ khung xuất sắc trên tuyến đầu, Moyes đơn giản vẫn lựa chọn phong cách thực dụng, lấy phòng ngự làm gốc. Thế trận phòng thủ có chiều sâu, sử dụng những đường chuyển đổi trạng thái tốc độ hoặc chuyền dài về phía sau hàng thủ đối phương cho tiền đạo tăng tốc, thực sự mang lại hiệu quả.

4 lần ra sân gần đây, hàng thủ Everton đã giữ sạch lưới tới 3 trận. Ngoài ra, 4 lần đón khách từ đầu mùa, đội chủ nhà cũng mới chỉ để các chân sút Man United chọc thủng lưới (hòa 2-2).

Dẫu vậy, để duy trì được hệ thống ổn định trong thời gian dài không dễ. Ở vòng đấu gần nhất, Everton từng tạo ra thế trận lấn lướt trên sân Hull City nhưng cuối cùng lại bị chính đối thủ sử dụng phong cách phòng ngự phản công để cầm chân 2-2.

Đón tiếp Chelsea được đánh giá cao hơn, đoàn quân dưới trướng Moyes có lẽ sẽ trở lại với lối đá sở trường. Đây cũng là cách nhập cuộc từng giúp đội chủ nhà nhiều lần làm khó được đại gia tới từ London.

Trong gần 1 thập kỷ qua, Chelsea luôn được xếp trên cơ trong những chuyến viếng thăm "tổ ấm" của Everton. Tuy nhiên, 10 lần làm khách gần nhất trước Everton, "The Blues" mới thắng 2, hòa 2 và thua tới 6.

Thành tích kém cỏi trên sân khách của Chelsea càng khiến nỗi lo lớn dần thêm. 7 lần xa nhà gần đây trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh, đội khách mới thắng vỏn vẹn 1, hòa 1 và thua tới 5. Trong đó, bao gồm thất bại 1-2 trước Arsenal và 0-3 trên sân Brentford ở 2 chuyến du đấu gần nhất.

Sau quãng thời gian nghỉ kéo dài, Everton trở thành gương mặt nổi bật nhất vòng 6 nhờ chiến thắng đậm 5-1 trước Bournemouth. Sự trở lại của tiền vệ trụ Moises Caicedo giúp tuyến giữa "The Blues" chắc chắn hơn nhờ khả năng đánh chặn và thu hồi bóng tốt.

Song xét về lối chơi tổng thể, Chelsea vẫn chưa thể khiến người hâm mộ hài lòng. Tỷ số tưng bừng trên bảng điện tử chủ yếu đến nhờ sự hớ hênh nơi tuyến phòng ngự đối diện và khả năng nắm bắt, tận dụng tối đa cơ hội của các chân sút áo xanh lam.

Thế nên, trận đấu sớm nhất vòng 7 vẫn hứa hẹn mang đến nhiều thách thức cho đoàn quân dưới quyền HLV Xabi Alonso.

Thông tin lực lượng Everton vs Chelsea

Everton: Khả năng ra sân của Vitaliy Mykolenko còn bỏ ngỏ.

Chelsea: Reece James, Emmanuel Emegha và Jamie Gittens tiếp tục vắng mặt.

Đội hình dự kiến Everton vs Chelsea

Everton: Pickford; Maitland-Niles, Tarkowski, Keane, Branthwaite; Garner, Armstrong; Johnson, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry

Chelsea: Martinez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Chavarria; Palmer, Rogers; Joao Pedro

Dự đoán: 1-1