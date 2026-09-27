Nhận định trận đấu Đức vs Hy Lạp, 1h45 ngày 28.9: Chiến thắng đầu tay cho Klopp?

Phong độ Đức vs Hy Lạp

Trận đấu ra mắt của Jurgen Klopp trên cương vị HLV tuyển Đức khép lại bằng tỷ số hòa 1-1 trên sân Hà Lan cách đây ít ngày. Trên thực tế, màn trình diễn tại Amsterdam của "Die Mannschaft" chưa thật sự ấn tượng.

Joshua Kimmich và các đồng đội thi đấu lép vế ở rất nhiều thông số, từ cầm bóng (46%), dứt điểm (10 so với 22), phạt góc (1 so với 12) và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (1,5 so với 3,11). Nhưng nếu không để Cody Gakpo chọc thủng lưới ở phút bù giờ thứ 2, tuyển Đức đã có thể ra về cùng nụ cười chiến thắng.

Nhìn vào thế trận, việc đánh rơi 3 điểm của thầy trò HLV Klopp lại không mang sắc màu tiếc nuối. Kết quả hòa ngay trên đất khách vẫn là thành tích không tồi, đặc biệt trong bối cảnh Klopp chưa có quá nhiều thời gian để xây dựng lối chơi.

Cựu chiến lược gia lừng danh từng dẫn dắt Dortmund, Liverpool có lẽ cần thêm nhiều buổi tập và các trận đấu nữa mới mong định hình nhân sự lẫn chiến thuật. Đây mới chỉ được xem như giai đoạn đầu thử nghiệm và đánh giá năng lực của từng học trò.

Dẫu vậy, trở về sân nhà và đón tiếp Hy Lạp, tuyển Đức vẫn cần phô diễn sức mạnh của một tập thể được đánh giá trên cơ. 3 điểm trọn vẹn cũng giúp đội chủ nhà tạo ra lợi thế trên đường đua giành vé vào tứ kết.

Về mặt lý thuyết, Hy Lạp bị đánh giá thấp nhất bảng A2. Tuy nhiên ở trận ra quân, đại diện Nam Âu lại gây bất ngờ khi ngược dòng đánh bại chủ nhà Serbia 2-1, nhờ các pha lập công của Christos Tzolis và Douvikas.

Sau lượt trận đầu, Hy Lạp vươn lên độc chiếm đỉnh bảng và được tiếp thêm sự tự tin trước chuyến hành quân đến Đức. Song sẽ không dễ để thầy trò HLV Ivan Jovanovic tiếp tục tạo ra bất ngờ.

Trước khi đánh bại Serbia, Hy Lạp trải qua chuỗi 5 trận không biết đến hương vị chiến thắng, chỉ hòa 2 và thua 3, đồng thời rơi vào cảnh "tịt ngòi" ở 4/5 lần ra sân. Ngoài ra, cả 2 lần chạm trán Đức gần đây, đội khách cũng đều phải rời sân cùng hai bàn tay trắng.

Nhưng với tinh thần đang lên và lối chơi phòng ngự phản công khó chịu, Hy Lạp vẫn đủ khả năng gây ra khó khăn cho đội tuyển từng 4 lần vô địch thế giới. Nhất là khi ở phần sân đối diện, tuyển Đức vẫn đang trong quá trình chập chững dưới triều đại Klopp.

Thông tin lực lượng Đức vs Hy Lạp

Đức: Jamal Musiala và Kai Havertz trở thành 2 cái tên mới nhất phải rời đội tuyển vì chấn thương.

Hy Lạp: Không thiếu vắng nhân tố đáng chú ý nào.

Đội hình dự kiến Đức vs Hy Lạp

Đức: Ter Stegen; Treu, Tah, Schlotterbeck, Brown; Nmecha, Kimmich, Adeyemi, Wirtz, Schade, Burkhardt

Hy Lạp: Tzolakis; Vagiannidis, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Karetsas, Kourbelis, Zafeiris, Tzolis; Douvikas, Pavlidis

Dự đoán: 2-1