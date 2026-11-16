Nhận định trận đấu Đức vs Hà Lan, 2h45 ngày 17.11: Vận mệnh trong tay

Phong độ Đức vs Hà Lan

Sự vươn lên bất ngờ của Hy Lạp ở bảng A2 đã đẩy Đức vào thế khó. Chẳng ai ngờ trước lượt trận cuối, đoàn quân dưới trướng HLV Jurgen Klopp lại bị gạt ra khỏi top 2, đứng hạng 3 và đối diện nguy cơ không thể giành vé vào tứ kết.

Tuy nhiên, hy vọng chưa phải đã hết dành cho "Die Mannschaft". Florian Wirtz cùng các đồng đội thậm chí còn nguyên quyền tự quyết trong tay, bất chấp nhiệm vụ đặt ra không hề dễ dàng.

Muốn giành vé đi tiếp, Đức buộc phải thắng Hà Lan. Hiện tại, đội chủ sân Olympic đứng hạng 3, kém "Lốc da cam" 3 điểm. Nếu hạ gục đối thủ, Đức sẽ san bằng cách biệt về điểm số và vượt lên trên do hơn ở thông số đối đầu (lượt đi hòa 1-1).

Trong trường hợp thất bại, cánh cửa đi tiếp sẽ lập tức đóng lại dành cho thầy trò Klopp. Bởi dù đang có cùng 8 điểm như Hy Lạp, Đức chắc chắn xếp dưới đối thủ này do thua chỉ số đối đầu trực tiếp.

Ở trận đấu cùng giờ, Hy Lạp được thi đấu trên sân nhà để đón tiếp đội cuối bảng Serbia. Kịch bản đội tuyển hiện xếp hạng 41 FIFA giành chiến thắng rất sáng bởi ngoài lợi thế sân nhà, tập thể dưới quyền chỉ đạo của HLV Ivan Jovanovic còn chỉ phải chạm trán đối thủ chưa giành nổi bất kỳ điểm số nào.

Nhìn chung, Đức sẽ rất khó trông chờ kết quả bất ngờ tại Volos. Thay vào đó, Klopp cùng các học trò sẽ phải tự cứu lấy mình bằng cách đánh bại Hà Lan.

Nhiệm vụ thực sự rất chông gai trong bối cảnh đội chủ nhà đang chơi chưa thật sự thuyết phục. Cho đến lúc này, cả hai chiến thắng "Die Mannschaft" giành được đều đến trước Serbia.

Chiều ngược lại, Hà Lan đang rất hưng phấn. Binh đoàn "Lốc cam" vừa tạo ra chiến thắng khó tin tới 7-0 trước Hy Lạp cách đây ít ngày. Sau 5 trận, đoàn quân dưới trướng HLV Xavi Hernandez vẫn chưa một lần phải nếm trái đắng thất bại, hòa 2 và thắng 3.

Hành quân đến Berlin với mục tiêu chỉ cần kết quả hòa, áp lực lên đội khách chắc chắn sẽ được giảm tải. Bản thân Van Dijk và các đồng đội cũng đang cho thấy bản lĩnh trong những chuyến xa nhà khi sở hữu chuỗi 7 trận bất bại gần đây.

Lần gần nhất Hà Lan thất bại trên sân khách là trước Tây Ban Nha ở loạt sút luân lưu hồi tháng 3/2025. Song các vị khách chắc chắn sẽ không để tâm lý chủ quan lấn át. Bởi hành quân đến nước Đức luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hà Lan mới thắng 1 trong 6 trận gần đây làm khách trước Đức.

Thông tin lực lượng Đức vs Hà Lan

Đức: Jamal Musiala và Serge Gnabry là hai sự vắng mặt đáng chú ý.

Hà Lan: Chấn thương khiến Frenkie De Jong phải theo chân đội trưởng Virgil van Dijk rời đội tuyển.

Đội hình dự kiến Đức vs Hà Lan

Đức: Ter Stegen; Treu, Thiaw, Tah, Mittelstadt; Kimmich, Pavlovic; Gruda, Wirtz, Scherhant; Havertz

Hà Lan: Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van de Ven, Timber; Veerman, Koopmeiners; Summerville, Reijnders, Gakpo; Malen

Dự đoán: 2-2