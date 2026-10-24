Nhận định trận đấu Đồng Nai vs Nam Định, 18h00 ngày 24.10: Niềm vui thoáng qua

Phong độ Đồng Nai vs Nam Định

Cuối cùng nỗ lực của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng cũng đã gặt hái thành quả đầu tiên. Ở vòng đấu gần nhất, dù phải làm khách trên sân Việt Yên, Đồng Nai cầm chân thành công chủ nhà Bắc Ninh với tỷ số 0-0.

Sau 3 trận liên tiếp tay trắng, kiếm 1 điểm trong chuyến hành quân ra Bắc vẫn được xem như thành tích đáng khích lệ dành cho Công Phượng và các đồng đội. Đó hoàn toàn có thể trở thành điểm tựa, giúp tinh thần toàn đội được cải thiện, tự tin hơn trên hành trình hứa hẹn còn nhiều chông gai phía trước.

Dẫu vậy, Đồng Nai đang chưa tạo ra nhiều dấu ấn tích cực. Lúc này, đội bóng miền Đông Nam Bộ đang giậm chân ở vị trí cuối bảng. Số bàn thua mới dừng lại ở con số 6 nhưng điều đáng lo ngại lại nằm trên tuyến đầu, nơi các chân sút chưa có nổi bất kỳ pha lập công nào.

Là một tân binh, việc HLV Việt Thắng nghiêng về phong cách phòng ngự phản công không sai. Cái Đồng Nai thiếu là khả năng chuyển đổi trạng thái chưa thật sự mượt mà, hợp lý, đôi lúc còn rườm rà. Ngoài ra, chất lượng trong những cú dứt điểm chưa cao, dẫn đến bỏ lỡ một vài thời cơ đáng tiếc.

Nếu không nhanh chóng cải thiện khả năng công phá khung thành đối diện, Đồng Nai rất khó tạo nên bước đột phá trên BXH. Luẩn quẩn trong nhóm cầm đèn đỏ quá lâu chắc chắn sẽ ảnh hưởng không tốt tới tâm lý chiến đấu của các cầu thủ.

Bên kia chiến tuyến, Nam Định lại đang ít nhiều cho thấy bóng dáng của nhà vô địch V.League thuở nào, dù nét chấm phá chưa quá rõ rệt. Nếu không trải qua cú sẩy chân tai hại trên sân Đà Nẵng (thua 0-3), màn khởi đầu của đội bóng thành Nam sẽ khá hoàn hảo.

Nhưng 7 điểm sau 4 trận cũng là kết quả tích cực, đặc biệt trong tay HLV Vũ Hồng Việt không sở hữu lực lượng tốt nhất. Xuân Son chấn thương, Văn Toàn mới trở lại và chưa lấy lại phong độ tốt nhất, sự bổ sung Tuấn Hải giúp Nam Định có thêm lựa chọn chất lượng cho hàng công.

Chính cựu tiền đạo Hà Nội FC là người đã ấn định chiến thắng 2-0 cho cựu vương V.League ở vòng đấu gần nhất trên sân Thanh Hóa. Được "thông nòng", chân sút 28 tuổi hoàn toàn có thể tiếp tục tỏa sáng ở những lần ra sân tiếp theo, trong đó có chuyến làm khách tại Đồng Nai.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Nam Định

Đồng Nai: Tấn Sinh, Văn Sơn đang trong thời gian thi hành án treo giò.

Nam Định: Bộ đôi ngoại binh Da Silva, Romulo và Xuân Son đều chưa thể ra sân vì chấn thương và án treo giò.

Đội hình dự kiến Đồng Nai vs Nam Định

Đồng Nai: Văn Phong, Xuân Trường, Vulic Milos, Ivan Virgill Andrei, Công Phượng, Majdevac Andrija, Hữu Tuấn, Văn Đức, Tự Nhân, Jotic Filip, Tiến Dụng

Nam Định: Nguyên Mạnh, A Mít, Caio, Tyler James, Mạnh Quỳnh, Ngọc Sơn, Văn Vũ, Felix Eboa, Tuấn Dương, Ti Phông, Tuấn Hải

Dự đoán: 1-2