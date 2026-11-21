Phong độ Đồng Nai vs Hà Nội FC

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng Đồng Nai cũng đã có cho mình chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay. Đón tiếp đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Đà Nẵng, thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng trải qua 90 phút rất khó khăn mới thu về thành quả quan trọng.

Xét về mặt thế trận cũng như lối chơi, Đồng Nai đều không nhỉnh hơn, thậm chí tỏ ra lép vế trước các vị khách đến từ miền Trung. Nhưng nhờ chắt chiu cơ hội tốt hơn, đại diện Đông Nam Bộ dã có được 3 điểm rất quý giá.

Dù chưa thể thoát khỏi vị trí đội sổ, vốn đã "đóng đinh" từ đầu mùa, Đồng Nai lúc này ở vào tình thế lạc quan hơn nhiều. Đội chủ nhà hiện chỉ còn kém 2 đối thủ xếp trên khoảng cách lần lượt 1 và 2 điểm. Chỉ cần 1 chiến thắng cũng có thể đưa Công Phượng và các đồng đội thoát khỏi vị trí cuối bảng.

Chiến thắng ở vòng 7 chắc chắn giúp thầy trò HLV Việt Thắng giải tỏa áp lực, đồng thời tạo cú hích tinh thần cho chặng đường còn nhiều gian nan phía trước. Song tân binh này liệu có thể lấy đó làm điểm tựa, tạo nên chuỗi kết quả tích cực sau đó, hay nhanh chóng bị đưa trở lại thực tại đầy rẫy khó khăn.

Cuộc đón tiếp Hà Nội FC sẽ phần nào hé lộ câu trả lời. Đội khách vốn đang sở hữu bộ mặt nhiều bất ổn thời gian qua, đặc biệt ở những chuyến xa nhà. Đáng chú ý, cả 2 lần du đấu gần nhất, thầy trò HLV Harry Kewell đều lâm cảnh tay trắng trước những đối thủ bị đánh giá thấp hơn như Đà Nẵng (0-1) hay HAGL (1-2).

Hà Nội FC có thể thi đấu thăng hoa, đầy nhuệ khí chiến đấu khi đụng độ những "ông kẹ" như CAHN hay Ninh Bình. Tuy nhiên, ngay sau đó, Văn Quyết cùng các đồng đội lại bất ngờ như một quả bóng bị xì hơi, với 2 thất bại khó nuốt trôi trên sân khách.

Vấn đề dễ nhận thấy, Hà Nội FC vận hành khá trơn tru lối chơi đôi công hoặc lùi về chủ động phòng ngự, chờ đợi thời cơ chuyển đổi trạng thái. Song một khi đối diện khối đội hình chủ động lùi sâu bên phía đối diện, các học trò của HLV Kewell lại tỏ ra bế tắc và dễ nóng vội trong những tình huống dứt điểm cần đến sự lạnh lùng.

Muốn đứng dậy sau sai lầm, Hà Nội FC cần chứng minh bản thân đã rút ra bài học từ những vấp váp trước đó. Chuyến viếng thăm SVĐ Bình Phước sẽ như bài kiểm tra quan trọng dành cho các vị khách đến từ Thủ đô.

Thông tin lực lượng Đồng Nai vs Hà Nội FC

Đồng Nai: Không thiếu vắng gương mặt đáng chú ý nào.

Hà Nội FC: Đầy đủ lực lượng.

Đội hình dự kiến Đồng Nai vs Hà Nội FC

Đồng Nai: Văn Phong, Văn Khoa, Tấn Sinh, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Jovio Filip, Xuân Trường, Majdevac, Công Phượng, Tự Nhân, Vulic Milos

Hà Nội FC: Văn Chuẩn, Công Nhật, Tadeu, Thành Chung, Antonio, Hai Long, Đình Hai, Sade Yuval, Hùng Dũng, Faurand-Tournaire, Văn Quyết

Dự đoán: 0-1

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